Raspisan konkurs za dodjelu studentskih stipendija

Agencije

14.11.2025

17:18

Расписан конкурс за додјелу студентских стипендија

Gradska uprava Zvornika raspisala je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Srbiji u ovoj akademskoj godini, za šta je iz gradskog budžeta izdvojeno oko 200.000 KM.

Stipendije se dodjeljuju brucošima nosiocima Vukove diplome i Tehnološkog fakulteta u Zvorniku, djeci ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije i civilnih žrtava rata, studentima koji su bez oba roditelja i djeci sa smetnjama u razvoju.

Za stipendiju mogu konkurisati i studenti druge i viših godina sudija sa prosjekom većim od 8,5, te studenti slabijeg imovinskog stanja i iz višečlanih porodica, saopšteno je iz Gradske uprave Zvornik.

Student može ostvariti pravo na samo jednu vrstu stipendije, koja je nepovratna, a stipendije će se isplaćivati tokom iduće godine.

Konkurs je otvoren do 14. decembra.

stipendije

Zvornik

