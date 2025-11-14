Raspisan konkurs za dodjelu studentskih stipendija

Izvor:
Agencije
14.11.2025
17:18
Komentari:0
Gradska uprava Zvornika raspisala je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Srbiji u ovoj akademskoj godini, za šta je iz gradskog budžeta izdvojeno oko 200.000 KM.
Stipendije se dodjeljuju brucošima nosiocima Vukove diplome i Tehnološkog fakulteta u Zvorniku, djeci ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije i civilnih žrtava rata, studentima koji su bez oba roditelja i djeci sa smetnjama u razvoju.
Za stipendiju mogu konkurisati i studenti druge i viših godina sudija sa prosjekom većim od 8,5, te studenti slabijeg imovinskog stanja i iz višečlanih porodica, saopšteno je iz Gradske uprave Zvornik.
Student može ostvariti pravo na samo jednu vrstu stipendije, koja je nepovratna, a stipendije će se isplaćivati tokom iduće godine.
Konkurs je otvoren do 14. decembra.
Gradovi i opštine
3 h0
Gradovi i opštine
8 h7
Gradovi i opštine
8 h0
Gradovi i opštine
9 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu