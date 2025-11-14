Medicinari Hitne službe Trebinje na raspolaganju i kada je najkritičnije

Trebinjskoj Hitnoj pomoći, hitno je potrebna intervencija. I to ona sa dodatnom medicinskom ekipom. Jedan poziv iz centra grada, drugi 40 kilometara dalje. Oba su hitna, urgentna, a trebinjska ekipa Hitne pomoći samo jedna. I tako je već godinama u najjužnijem gradu Srpske. Pitanje nedostatka medicinara u hitnoj službi, južnjaci ne osjete, jer su uvijek tu kada je najkritičnije. Ipak, oni koji godinama rade u ovoj službi, kažu da je stanje alarmantno.

"Mi imamo smo jednu ekipu i to je uvijek problem gorući, jer se broj ekipa Hitne pomoći u jednom gradu određuje prema broju stanovnika. Mi imamo samo jednu ekipu u jednom trenutku. To je nategnuto i to isto grad doplaćuje da bi mogli mi da imamo Hitnu pomoć 24 sata ni to ne bi imali pod tim nekim principima", rekao je šef Službe hitne pomoći Trebinje Marko Paovica.

"Desi nam se ne tako rijetko da imamo poziv iz centra grada i poziv iz nekog udaljenog mjesta Aranđelovo, Popovo polje, zaista je neophodno. Ja vjerujem da će nam Fond zdravstvenog osiguranja uz podršku grada Trebinja da ćemo uspjeti da obezbjedimo i taj dupli tim", istakla je direktor Doma zdravlja Trebinje Maja Mićunović.

Zakon je jasan. Broj timova u Hitnoj službi određuje se prema broju stanovnika, i trenutno na teritorije Trebinja Fond zdravstvenog osiguranja finansira 3 ljekarska tima. Međutim, realne potrebe na jugu Srpske su da je potrebno 5 ljekarskih timova, pogotovo u ljetnoj sezoni kažu iz Doma zdravlja. Nedostatak od dva tima trebalo bi da se obezbijedi iz lokalnog budžeta. Ipak, da se riješi ovo pitanje, prvi čovjek grada na jugu, očekuju podršku i Fonda.

"U nastavku očekujemo da ćemo imati podršku Fonda, ili iz sopstvenih sredstava budžeta ili Doma zdravlja da obezbijedimo dupli tim pogotovo tokom turističke sezone i za vrijeme godišnjih odmora, činjenica je da nedostaje kadra inače i da tu već mnogi imali problema ne samo u Trebinju nego u cijelom regionu", kazao je gradonačelnik Trebinja Mirko Đurić.

Grad radi sve da se ovaj problem što prije riješi, kaže gradonačelnik. Nedavno su donirali su i sanitetsko vozilo, za brže i efikasnije djelovanje u hitnim situacijama. A ko će da interveniše u tim situacijama, zavisi od već dobro uvježbanih i snalažljivih medicinara trebinjske Hitne pomoći.