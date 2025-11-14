Mitropolit Joanikije: Spremamo se za uvođenje vjeronauke

Izvor:
SRNA
14.11.2025
10:34
Komentari:0
Mitropolija crnogorsko-primorska Srpske pravoslavne crkve sprema se za uvođenje vjeronauke u sistem državnog obrazovanja, saopštio je Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije.
- Mi osposobljavamo mlade teologe i sveštenike, da ih imamo dovoljno sa završenim teološkim fakultetom, da bi sutra, kada dođe to vrijeme, mogli da popune sva ta mjesta po osnovnim i srednjim školama, ukoliko se uvede vjeronauka. To je naše pravo, koje ne bi smjela država da uskraćuje bilo kome - rekao je vladika Joanikije.
Region
Upaljen alarm: Stiže opasno nevrijeme u region
Mitropolit je naglasio da to omogućavaju Ustav i zakoni Crne Gore.
- To će biti za Crnu Goru od izuzetno velikog značaja - vraćanje vjeronauke u državne škole - izjavio je mitropolit Joanikije za Radio-televiziju Crne Gore.
Vladika je ukazao da se bez vjerskog obrazovanja ne mogu razumjeti istorija, arhitektura, kultura i književnost.
Mitropolit Joanikije istakao je da je Crkva uvijek imala značajne manifestacije povodom Njegoševih dana, i to ne samo u novembru, već tokom cijele godine postoje programi u oblasti kulture koji se dotiču Njegoša i svetorodne loze Petrovića.
Zanimljivosti
Za ova tri znaka slijedi period sreće i napretka u svim poljima
Vladika je naglasio da su Njegoševa ličnost, djelo i zavještanje neprocjenjivo kulturno blago Crne Gore koje treba dobro upoznati, njegovati i čuvati.
Mitropolit Joanikije je rekao da su Njegoševo djelo i pjesničko nadahnuće veličanstveni, kao i njegov odnos prema vjeri, tradiciji i kosovskom zavjetu.
Region
1 h0
Region
2 h0
Region
2 h0
Region
2 h0
Najnovije
Najčitanije
11
59
11
59
11
52
11
47
11
41
Trenutno na programu