Mitropolit Joanikije: Spremamo se za uvođenje vjeronauke

Mitropolija crnogorsko-primorska Srpske pravoslavne crkve sprema se za uvođenje vjeronauke u sistem državnog obrazovanja, saopštio je Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije.

- Mi osposobljavamo mlade teologe i sveštenike, da ih imamo dovoljno sa završenim teološkim fakultetom, da bi sutra, kada dođe to vrijeme, mogli da popune sva ta mjesta po osnovnim i srednjim školama, ukoliko se uvede vjeronauka. To je naše pravo, koje ne bi smjela država da uskraćuje bilo kome - rekao je vladika Joanikije.

Mitropolit je naglasio da to omogućavaju Ustav i zakoni Crne Gore.

- To će biti za Crnu Goru od izuzetno velikog značaja - vraćanje vjeronauke u državne škole - izjavio je mitropolit Joanikije za Radio-televiziju Crne Gore.

Vladika je ukazao da se bez vjerskog obrazovanja ne mogu razumjeti istorija, arhitektura, kultura i književnost.

Mitropolit Joanikije istakao je da je Crkva uvijek imala značajne manifestacije povodom Njegoševih dana, i to ne samo u novembru, već tokom cijele godine postoje programi u oblasti kulture koji se dotiču Njegoša i svetorodne loze Petrovića.

Vladika je naglasio da su Njegoševa ličnost, djelo i zavještanje neprocjenjivo kulturno blago Crne Gore koje treba dobro upoznati, njegovati i čuvati.

Mitropolit Joanikije je rekao da su Njegoševo djelo i pjesničko nadahnuće veličanstveni, kao i njegov odnos prema vjeri, tradiciji i kosovskom zavjetu.