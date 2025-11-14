Logo
Koliko je Srbija izgubila para jer nije otišla na Mundijal

Telegraf

14.11.2025

10:09

Србија - Енглеска
Foto: Tanjug/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Porazom od Engleske na Vembliju, fudbalska reprezentacija Srbije ostala je i bez teoretske šanse da se nađe na Svjetskom prvenstvu, makar kada je u pitanju glavni put kvalifikacija.

Postoji nada kroz Ligu nacija, ali je ta računica "luda" i brojne stvari bi morale da se poklope, tako da...

Englezi su slavili 2:0 golovima Bukaja Sake i Eberečija Ezea, a Orlovi su ostavili korektan utisak na debiju Veljka Paunovića kao selektora. Nažalost, to nije bilo dovoljno protiv moćnog rivala, ali svakako jeste ohrabrenje.

Tokom narednih deset mjeseci Srbija neće igrati takmičarske utakmice, a onda u septembru 2026. slijedi Liga nacija. Do tada, na qeto iste godine pratićemo Mundijal sa 48 reprezentacija, prvi takav u istoriji. Poznato je i koliki je novčani fond za ovo takmičenje.

Ukupno 652.000.000 dolara je nagradni fond, a Orlovi nisu uspjeli da osvoje inicijalnu nagradu od 9 miliona dolara, koliko dobija svaki učesnik grupne faze.

Zatim redom u šesnaestini finala sljeduje 13, osmini 15, četvrtfinalu 17, za četvrto mjesto 30, treće 32, drugo 35 miliona dolara i novi svjetski šampion bi dobio 50 miliona.

Mundijal obezbjeđuje i 355 miliona dolara klubovima igrača koji nastupaju na takmičenju u vidu benefita, piše "Telegraf".

Fudbalska reprezentacija Srbije

svjetsko prvenstvo u fudbalu

