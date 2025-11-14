Logo
Maja Šuput pokazala svima s kim je u Dubaiju

14.11.2025

09:59

Maja Šuput već danima uživa u Dubaiju. Prethodnih godina se odatle javljala s mužem.

A nakon razvoda, sada je tamo s novim ljubavnim partnerom, a u pitanju je Šime Elez.

Pjevačica je detalje odmora otkrila pratiocima na Instagramu.

"Punjenje baterija", napisala je ispod slika sa plaže, a ne odvaja se od zgodnog Splićanina. Izgleda da je u njemu našla ono što je tražila poslije razvoda.

Nisu skidali osmijeh, a Maja je posebno blistala u kupaćem, prenosi Avaz.

