Maja Šuput pokazala svima s kim je u Dubaiju

Maja Šuput već danima uživa u Dubaiju. Prethodnih godina se odatle javljala s mužem.
A nakon razvoda, sada je tamo s novim ljubavnim partnerom, a u pitanju je Šime Elez.
Pjevačica je detalje odmora otkrila pratiocima na Instagramu.
"Punjenje baterija", napisala je ispod slika sa plaže, a ne odvaja se od zgodnog Splićanina. Izgleda da je u njemu našla ono što je tražila poslije razvoda.
Nisu skidali osmijeh, a Maja je posebno blistala u kupaćem, prenosi Avaz.
