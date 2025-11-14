Logo
U ovoj državi se uopšte ne rađaju djeca

n1info.ba

14.11.2025

У овој држави се уопште не рађају дјеца

Postoji država na Zemlji u kojoj je rađanje skoro potpuno nemoguće.

U toj zemlji možete živjeti, raditi, čak i voditi cijelu naciju, ali tamo ne možete udahnuti prvi put.

Ova država ima svoju zastavu, vojsku i vođu, a ipak unutar njenih granica ne postoji nijedna bolnica ili porodilište.

Niko se ne rađa kao građanin. Morate to zaslužiti. Ta država se zove Vatikan.

Voznja

Društvo

BiH uvodi tri nova pravila za registraciju i vozačke dozvole

Vatikan je najmanja nezavisna država na svijetu i po površini i po broju stanovnika, s površinom od samo 0,44 kvadratna kilometra i gotovo 800 stanovnika, prenosi "N1".

Okružen Rimom

To je grad-država bez izlaza na more koji je u potpunosti okružen italijanskom prijestolnicom Rimom, što Vatikan čini enklavom.

Uneskova svjetska baština

To je jedina zemlja na svijetu koja je u potpunosti proglašena Uneskovom svjetskom baštinom.

Nema zatvora

Ovaj grad-država nema vlastite zatvore.

Efikasna poštanska služba

Vatikanska pošta se smatra jednom od najboljih na svijetu, a mnogi Rimljani je koriste umjesto italijanske.

Najkraća željeznica na svijetu

Zemlja ima najkraću željezničku prugu na svijetu dužine oko 300 metara.

Najviša stopa kriminala

Uprkos svojoj maloj veličini, Vatikan ima visoku stopu kriminala po glavi stanovnika, uglavnom zbog sitnih zločina koje čine turisti.

Fudbalski tim

Postoji nacionalni fudbalski tim Vatikana koji igra utakmice i učestvuje na međunarodnim takmičenjima.

Vatikan

bebe

Komentari (0)
