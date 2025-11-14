U ovoj državi se uopšte ne rađaju djeca

Izvor:
Postoji država na Zemlji u kojoj je rađanje skoro potpuno nemoguće.
U toj zemlji možete živjeti, raditi, čak i voditi cijelu naciju, ali tamo ne možete udahnuti prvi put.
Ova država ima svoju zastavu, vojsku i vođu, a ipak unutar njenih granica ne postoji nijedna bolnica ili porodilište.
Niko se ne rađa kao građanin. Morate to zaslužiti. Ta država se zove Vatikan.
Vatikan je najmanja nezavisna država na svijetu i po površini i po broju stanovnika, s površinom od samo 0,44 kvadratna kilometra i gotovo 800 stanovnika, prenosi "N1".
To je grad-država bez izlaza na more koji je u potpunosti okružen italijanskom prijestolnicom Rimom, što Vatikan čini enklavom.
To je jedina zemlja na svijetu koja je u potpunosti proglašena Uneskovom svjetskom baštinom.
Ovaj grad-država nema vlastite zatvore.
Vatikanska pošta se smatra jednom od najboljih na svijetu, a mnogi Rimljani je koriste umjesto italijanske.
Zemlja ima najkraću željezničku prugu na svijetu dužine oko 300 metara.
Uprkos svojoj maloj veličini, Vatikan ima visoku stopu kriminala po glavi stanovnika, uglavnom zbog sitnih zločina koje čine turisti.
Postoji nacionalni fudbalski tim Vatikana koji igra utakmice i učestvuje na međunarodnim takmičenjima.
