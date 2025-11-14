Logo
Large banner

Djevojčica (2) preminula nakon posjete zubaru

Izvor:

Telegraf

14.11.2025

08:27

Komentari:

0
Дјевојчица (2) преминула након посјете зубару
Foto: Pixabay

Nezapamćena tragedija dogodila se u četvrtak uveče u Bukureštu, kada je dvogodišnja djevojčica umrla tokom posjete zubaru.

Djevojčici je intravenozno data sedacija za naizgled jednostavan zahvat. Reanimirana je dva sata, ali bez rezultata. Roditelji su optužili ljekare da su odlučili da izvrše medicinski zahvat, iako je djevojčica prethodno testirana, a rezultati su pokazali probleme sa jetrom.

Писмо

Srbija

Farmaceut iz Niša prije nestanka ostavio tajnu poruku

Majka djevojčice očajna je nakon smrti kćerke i teško pronalazi riječi kojim bi opisala tragediju.

"Došla je u 17.06 kod zubara, u 17.30 je prestala da diše. Poslije sat vremena su me obavijestili, a hitna pomoć je došla poslije sat i po. Bili su uplašeni i to je normalno, razumijem, pokušali su da je reanimiraju. Možda da je hitna došla ranije, ne znam...", rekla je neutješna majka.

Djevojčica je bila centar univerzuma svojih roditelja i odveli su je u stomatološku kliniku u centru Bukurešta kako bi joj izliječili dva karijesa. Naizgled jednostavan postupak, ali izveden pod intravenskom sedacijom.

Ubrzo nakon toga, djevojčica je doživjela kardiopulmonalni zastoj. Dva sata su stomatolozi i osoblje hitne pomoći pokušavali da je reanimiraju. Dva puta je dijete vraćeno u život, ali je, nažalost, ponovo doživjelo srčani zastoj. Smrt je proglašena oko 20.15 časova.

фсб

Svijet

FSB: Spriječen atentat na visokog vladinog zvaničnika na groblju u Moskvi

Roditelji su u srijedu odveli djevojčicu na analize, a rezultati su ukazivali na povećane vrijednosti jetre.

"Uradili smo neke analize, jer smo znali da mora na stomatološku intervenciju. Moja žena je rezultate poslala zubaru i rekla da su joj neke vrijednosti jetre šest puta veće od zakonske granice. Rekla joj je da je u redu, da može da dođe, da to ni na koji način ne utiče na te više vrijednosti. Moja žena ima poruke sa doktorom na Vocapu, gdje je rekla da bi bilo bolje da se promjieni termin, a doktor je rekao ne, da dođe i da je u redu", rekao je otac djevojčice.

Istražioci su zaplijenili nekoliko dokumenata iz klinike koji bi mogli biti korisni u istrazi. Dva ljekara su odvedena na ispitivanje. Nakon višečasovnog ispitivanja, pušteni su.

Ispitivanje će se nastaviti u narednom periodu, a tužioci pokušavaju da utvrde tačan uzrok tragedije.

Ubrzo nakon smrti djeteta, stigla je reakcija iz stomatološke klinike.

Policija Srbija

Hronika

Jeziv prizor: Tijelo žene pronađeno u zgradi

"U posljednjih 11 godina rada, naša klinika je uspješno izvršila više od 1.700 sličnih procedura duboke sedacije, sa istim posvećenim i kvalifikovanim timom, bez ikakvog prethodnog incidenta", navodi se u saopštenju klinike.

Očekuje se da će Kontrolno tijelo Ministarstva zdravlja danas izvršiti inspekciju klinike.

Podijeli:

Tagovi:

Bukurešt

preminula djevojčica

zubar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Премијерка која ноћу спава само два сата, на састанке зове у три ујутру

Svijet

Premijerka koja noću spava samo dva sata, na sastanke zove u tri ujutru

3 h

0
koza koze

Ekonomija

Dvije koze promijenile život porodici Jovanov

4 h

0
Послије саобраћајне несреће, дошао наоружан пушком да наплати штету

Hronika

Poslije saobraćajne nesreće, došao naoružan puškom da naplati štetu

4 h

0
На дионицама у усјецима повећана опасност од одрона

Društvo

Na dionicama u usjecima povećana opasnost od odrona

4 h

0

Više iz rubrike

Премијерка која ноћу спава само два сата, на састанке зове у три ујутру

Svijet

Premijerka koja noću spava samo dva sata, na sastanke zove u tri ujutru

3 h

0
ФСБ: Спријечен атентат на високог владиног званичника на гробљу у Москви

Svijet

FSB: Spriječen atentat na visokog vladinog zvaničnika na groblju u Moskvi

3 h

0
Спрема се колапс од поноћи: Обустава јавног превоза и дијела авионског саобраћаја

Svijet

Sprema se kolaps od ponoći: Obustava javnog prevoza i dijela avionskog saobraćaja

4 h

0
Радуле Бојовић полицајац Чикаго

Svijet

Bojović pušten uz kauciju: Ilegalno boravio u Americi 10 godina, radio kao policajac

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

04

Konačno da i njima krene: Ova 3 znaka brišu sve dugove i kupaju se u parama

11

59

Džepni sat putnika "Titanika" procijenjen na milion funti

11

59

Učenik u školu donio repliku metka, roditelji tvrde da maltretira vršnjake

11

52

Ukrao novčanik iz auta pa 'peglao' kartice

11

47

Orban: Priprema za mirovni samit Rusije i SAD u punom jeku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner