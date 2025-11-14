Djevojčica (2) preminula nakon posjete zubaru

Nezapamćena tragedija dogodila se u četvrtak uveče u Bukureštu, kada je dvogodišnja djevojčica umrla tokom posjete zubaru.

Djevojčici je intravenozno data sedacija za naizgled jednostavan zahvat. Reanimirana je dva sata, ali bez rezultata. Roditelji su optužili ljekare da su odlučili da izvrše medicinski zahvat, iako je djevojčica prethodno testirana, a rezultati su pokazali probleme sa jetrom.

Majka djevojčice očajna je nakon smrti kćerke i teško pronalazi riječi kojim bi opisala tragediju.

"Došla je u 17.06 kod zubara, u 17.30 je prestala da diše. Poslije sat vremena su me obavijestili, a hitna pomoć je došla poslije sat i po. Bili su uplašeni i to je normalno, razumijem, pokušali su da je reanimiraju. Možda da je hitna došla ranije, ne znam...", rekla je neutješna majka.

Djevojčica je bila centar univerzuma svojih roditelja i odveli su je u stomatološku kliniku u centru Bukurešta kako bi joj izliječili dva karijesa. Naizgled jednostavan postupak, ali izveden pod intravenskom sedacijom.

Ubrzo nakon toga, djevojčica je doživjela kardiopulmonalni zastoj. Dva sata su stomatolozi i osoblje hitne pomoći pokušavali da je reanimiraju. Dva puta je dijete vraćeno u život, ali je, nažalost, ponovo doživjelo srčani zastoj. Smrt je proglašena oko 20.15 časova.

Roditelji su u srijedu odveli djevojčicu na analize, a rezultati su ukazivali na povećane vrijednosti jetre.

"Uradili smo neke analize, jer smo znali da mora na stomatološku intervenciju. Moja žena je rezultate poslala zubaru i rekla da su joj neke vrijednosti jetre šest puta veće od zakonske granice. Rekla joj je da je u redu, da može da dođe, da to ni na koji način ne utiče na te više vrijednosti. Moja žena ima poruke sa doktorom na Vocapu, gdje je rekla da bi bilo bolje da se promjieni termin, a doktor je rekao ne, da dođe i da je u redu", rekao je otac djevojčice.

Istražioci su zaplijenili nekoliko dokumenata iz klinike koji bi mogli biti korisni u istrazi. Dva ljekara su odvedena na ispitivanje. Nakon višečasovnog ispitivanja, pušteni su.

Ispitivanje će se nastaviti u narednom periodu, a tužioci pokušavaju da utvrde tačan uzrok tragedije.

Ubrzo nakon smrti djeteta, stigla je reakcija iz stomatološke klinike.

"U posljednjih 11 godina rada, naša klinika je uspješno izvršila više od 1.700 sličnih procedura duboke sedacije, sa istim posvećenim i kvalifikovanim timom, bez ikakvog prethodnog incidenta", navodi se u saopštenju klinike.

Očekuje se da će Kontrolno tijelo Ministarstva zdravlja danas izvršiti inspekciju klinike.