Poslije saobraćajne nesreće, došao naoružan puškom da naplati štetu

Izvor:
Telegraf
14.11.2025
07:51
Komentari:0
Policija u Obrenovcu u četvrtak je uhapsila R. S. (58) i odredila mu zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je pod prijetnjom puškom zahtijevao novac od D. R.
Pisana mu je prijava za Nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja.
Društvo
Na dionicama u usjecima povećana opasnost od odrona
On se sumnjiči da je poslije saobraćajne nezgode otišao na adresu stanovanja D. R. naoružan puškom, pa da je u kući u kojoj je zatekao D. R. opalio metak u zid da bi ga zastrašio.
Osumnjičen je i da je od D. R. zahtijevao novac za štetu nastalu na svom vozilu.
Region
U Hrvatskoj poginuo pilot koji je nedavno preživio pad aviona
Prilikom pretresa kod R. S. je zatečena navedena puška.
Hronika
15 h0
Hronika
15 h0
Hronika
16 h0
Hronika
19 h2
Najnovije
Najčitanije
11
59
11
59
11
52
11
47
11
41
Trenutno na programu