Poslije saobraćajne nesreće, došao naoružan puškom da naplati štetu

Policija u Obrenovcu u četvrtak je uhapsila R. S. (58) i odredila mu zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je pod prijetnjom puškom zahtijevao novac od D. R.

Pisana mu je prijava za Nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja.

Društvo Na dionicama u usjecima povećana opasnost od odrona

On se sumnjiči da je poslije saobraćajne nezgode otišao na adresu stanovanja D. R. naoružan puškom, pa da je u kući u kojoj je zatekao D. R. opalio metak u zid da bi ga zastrašio.

Osumnjičen je i da je od D. R. zahtijevao novac za štetu nastalu na svom vozilu.

Region U Hrvatskoj poginuo pilot koji je nedavno preživio pad aviona

Prilikom pretresa kod R. S. je zatečena navedena puška.