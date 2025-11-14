Logo
Poslije saobraćajne nesreće, došao naoružan puškom da naplati štetu

Telegraf

14.11.2025

07:51

Policija u Obrenovcu u četvrtak je uhapsila R. S. (58) i odredila mu zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je pod prijetnjom puškom zahtijevao novac od D. R.

Pisana mu je prijava za Nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja.

On se sumnjiči da je poslije saobraćajne nezgode otišao na adresu stanovanja D. R. naoružan puškom, pa da je u kući u kojoj je zatekao D. R. opalio metak u zid da bi ga zastrašio.

Osumnjičen je i da je od D. R. zahtijevao novac za štetu nastalu na svom vozilu.

Prilikom pretresa kod R. S. je zatečena navedena puška.

hapšenje

Saobraćajna nesreća

