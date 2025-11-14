Logo
Orban: Činimo Mađarsku ponovo velikom

Tanjug

14.11.2025

08:34

Орбан: Чинимо Мађарску поново великом
Foto: Tanjug/AP

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da njegova vlada ispunjava obećanja i da "čini Mađarsku ponovo velikom".

U objavi na Fejsbuku on je naveo da je nedjelja bila "jaka", ističući izgradnju američkog zaštitnog štita, investicije od oko 187 miliona evra u Đenđošu i Čomoru, završeno povećanje penzija sredinom godine, odluku o dodjeli 14. mjesečne penzije, udvostručavanje nadoknade za hranitelje i produženje zamrzavanja kamatnih stopa na kredite.

Пас француски булдог

Svijet

Stotine građana protestuje zbog pregaženog psa

Orban je poručio da je sve to "pravi vatromet", ali da nije iznenađenje, jer, kako je naveo, vlada ispunjava svoja obećanja, prenio je MTI.

Mađarska

Viktor Orban

