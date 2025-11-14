Logo
Početkom naredne sedmice nagli pad temperature: Hoće li biti snijega?

SRNA

14.11.2025

09:35

Мраз зима минус лист
Foto: photos_by_ginny/Pexels

U Hrvatkoj će početkom iduće sedmice doći do naglog pada temperature, lokalno će biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, naročito uz Jadran, a u najvišem gorju moglo bi pasti i malo snijega.

Meteorolozi prognoziraju da su snježne pahulje moguće i u nastavku nove sedmice, ali i da je situacija još podložna promjeni, prenosi HRT.

Hrvatska

Vremenska prognoza

