Početkom naredne sedmice nagli pad temperature: Hoće li biti snijega?

U Hrvatkoj će početkom iduće sedmice doći do naglog pada temperature, lokalno će biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, naročito uz Jadran, a u najvišem gorju moglo bi pasti i malo snijega.
Meteorolozi prognoziraju da su snježne pahulje moguće i u nastavku nove sedmice, ali i da je situacija još podložna promjeni, prenosi HRT.
