Čovjek u smeću pronašao stare slike, šokirao se kada je shvatio koliko vrijede

U njemačkom gradu Kelnu jedan muškarac je sasvim slučajno na odlagalištu otpada pronašao pravo umjetničko blago. Naime, otkrio je nekoliko slika čija se vrijednost procjenjuje na oko 90.000 evra. Kako piše Bild, još uvijek nije poznato ko je odbacio vredna umjetnička djela.

Kerem Akar, galerista iz kelnske četvrti Ehrenfeld, otkrio je slike dok je i sam odvozio smeće. Pored jednog kontejnera primetio je nekoliko naslonjenih platna, a kada ih je bolje pogledao, uočio je potpis umjetnika Olea Fišera na poleđini. Pretpostavivši da bi moglo biti reči o vrijednim djelima, odlučio je da ih stavi u svoj automobil.

"Ime mi je zvučalo poznato, pa sam poneo deset slika“, rekao je Akar za Bild. Daljim istraživanjem galerista je otkrio da se pokojni slikar Ole Fišer, koji je umro 2005. godine, pojavljuje u nekoliko aukcijskih kuća i umjetničkih kataloga, a njegova djela se i danas prodaju i među kolekcionarima postižu visoke cijene.

Akar tvrdi da mu nije cilj da zaradi novac, već da sačuva i pokaže poštovanje prema umjetniku i njegovom radu. „Meni nije cilj da zaradim novac na ovim slikama“, rekao je Kerem Akar, vlasnik galerije u kelnskoj četvrti Ehrenfeld, čiji se sin Mikail (13) u umjetničkim krugovima proslavio kao čudo od djeteta.

„Prije svega, bilo mi je žao što je neko bacio ove slike na đubre. Nijedan preminuli umjetnik ne zaslužuje da se prema njegovim djelima tako postupa. Zbog toga ću nekoliko slika izložiti u decembru u svojoj galeriji.“

Ipak, nije svako pronađeno platno bilo moguće spasiti, pa je dio slika ostavio na deponiji jer su bile previše oštećene, piše Dnevno.