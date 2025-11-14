Logo
Kombi sletio sa puta, putnici pobjegli prije dolaska policije

Izvor:

SRNA

14.11.2025

09:05

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

U mjestu Prerovac kod Ivanić-Grada rano jutros uočen je kombi koji je sletio sa puta, a prema informacijama s terena, osobe koje su se nalazile u vozilu pobjegle su prije dolaska policije.

Na mjesto nezgode stigli su policija i hitna pomoć koji nisu pronašli nikoga od putnika u vozilu.

Vozilo je imalo slovačke registarske oznake, a svjedoci navode da se radilo o automobilu nalik na transporter s velikim brojem sjedišta, kakav se često koristi za prevoz većih grupa ljudi.

Unutrašnjost je bila potpuno prazna, nije bilo nikakvih ličnih stvari, ali vidljivi tragovi pokazivali su da je unutra neko boravio.

Sagovornici portala "Indeks" sumnjaju da su u vozilu bili migranti.

Više informacija biće poznato tokom dana.

Saobraćajna nesreća

prevrnuo se kombi

