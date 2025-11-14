Smrtna kazna u SAD zbog otmice i ubistva djevojčice: Pogubljen bivši marinac

Brajan Frederik Dženings (66), osuđen za ubistvo šestogodišnje Rebeke Kunaš 1979. godine, pogubljen je sinoć u državnom zatvoru Floride u blizini Starka, čime je izvršeno rekordno 16. pogubljenje u Floridi ove godine.

Dženings je proglašen mrtvim u 18.20 časova nakon što mu je data smrtonosna injekcija, prenose američki mediji.

Dženings, bivši marinac, dobio je smrtnu kaznu zbog otmice, silovanja i ubistva djevojčice koja je odvedena iz svoje spavaće sobe dok su joj roditelji bili u drugoj prostoriji.

Prema sudskim zapisima, djevojčica je udavljena u kanalu, a tijelo je pronađeno istog dana.

Dženings je identifikovan na osnovu opisa svjedoka, otisaka stopala i otisaka prstiju na oknu prozora, a uhapšen je nekoliko sati nakon zločina po zbog saobraćajnog prekršaja.

Na pitanje da li ima poslednju izjavu, odgovorio je da nema.

Dženings je tri puta osuđen na smrt - prvobitne dvije presude su poništene, dok je treća, izrečena 1986. godine, ostala na snazi.

Guverner Ron DeSantis, koji je potpisao smrtnu presudu, naredio je više pogubljenja ove godine nego bilo koji drugi guverner Floride od 1976.

Prethodni rekord iznosio je osam pogubljenja u jednoj godini.

Dodatna pogubljenja zakazana su za 20. novembar i 9. decembar, što bi ukupan broj moglo da poveća na 18.

Ove godine u SAD su izvršena 42 sudska pogubljenja, prema podacima Centra za informacije o smrtnoj kazni.

Vrhovni sud Južne Karoline odbio je da zaustavi egzekuciju Stivena Brajanta, osuđenog za tri ubistva, koja je zakazana za petak streljačkim vodom.