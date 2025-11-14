Logo
Sa bankomata skinuto preko 70.000 KM, Salkanoviću predložen pritvor

Ognjen Matavulj

14.11.2025

10:18

0
Са банкомата скинуто преко 70.000 КМ, Салкановићу предложен притвор
Okružno javno tužilaštvo Banjaluka zatražilo je određivanje jednomjesečog pritvora Stefanu Salkanoviću (19) iz Banjaluke osumnjičenom za prevaru preko bankomata ”Nove banke”, koja je oštećena za više od 70.000 KM.

U OJT Banjaluka navode da se Saklanoviću na teret stavlja da je počinio produženo krivično djelo prevare, odnosno da je u više navrata ”skidao” novac s bankomata.

”U periodu od 29. oktobra do 11. novembra 2025.godine osumnjičeni je u ulici Kralja Alfonsa XIII u više navrata preduzimao radnje na uplatno-isplatnim bankomatima i tom prilikom je oštetio banku za novčani iznos od preko 70.000 maraka”, saopštilo je OJT Banjaluka.

Стефано Салкановић

Dodaju da je pritvor predložen zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu za određivanje pritvora odlučivaće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.

Podsjetimo, Salkanović je uhapšen zajedno sa još dvije osobe nakon što su u centru Banjaluke zatečeni kako na nelegalan način ”skidaju” novac s bankomata.

