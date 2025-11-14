Upaljen alarm: Stiže opasno nevrijeme u region

Vikend pred nama donijeće našem regionu naoblačenje, ali će se zadržati i dalje veoma toplo vrijeme. Kiša će padati u Sloveniji i na sjevernom Jadranu. Ipak, promjene očekuje se u ponedjeljak.

Tada će u Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i BiH doći do snažnog naoblačenja sa obilnom kišom i jakim pljuskovima. Očekuju se i obilniji pljuskovi, ponegde i grmljavinske nepogode, naročito u oblasti Jadrana i u njegovom zaleđu.

Jake grmljavinske oluje očekuju se na području Crne Gore, Dalmacije i Hercegovine.

Očekuju se veoma obilne padavine, u većini predela i preko 50 litara, u oblasti Jadrana preko 100 litara, a u njegovom zaleđu preko 200, lokalno i do 300 litara.

Postoji opasnost od urbanih poplava i bujica, kao i od materijalne štete.

Zbog očekivanih vremenskih prilika, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

U nedjelju će do oblasti Alpa doći do jačeg zahlađenja, pa se očekuje obilmiji snijeg. Početak sedmice doneće višim dijelovima Alpa i više od 30 centimetara snijega, a snježna granica spustiće se i niđe od 1000 metara nadmorske visine.

U Srbiji se za vikend očekuje pravo proljećno vrijeme, uz temperature i do 22-23 stepeni Celizjusovih. Pogoršanje vremena zahvatiće Srbiju početkom sljedeće sedmice, a utorak će donijeti zahlađenje i obilnije padavine.

(Telegraf.rs)