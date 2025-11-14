Za ova tri znaka slijedi period sreće i napretka u svim poljima

Mars u Strijelcu donosi period u kojem vjerujemo u sebe, borimo se za ideale i hrabro idemo naprijed, bez obzira na prepreke.

Ovaj tranzit budi želju za akcijom, pokretom i iskrenim djelovanjem iz srca. Mars u ovom znaku ne voli ograničenja — on teži da slijedi svoje ideale, brani istinu i širi horizonte kroz iskustva, putovanja i nova znanja.

Svijet Majka i dvoje djece umrli nakon večere u hotelu

Energija je optimistična, ali ponekad i nepromišljena, jer Mars u Strijelcu djeluje po impulsu i vjeruje da sreća prati hrabre. Mars je ušao u Strijelca 4. novembra.

Za vatrene znakove, ovaj tranzit djeluje kao dodatno gorivo. Donosi im hrabrost, odlučnost i sposobnost da slijede svoje strasti bez zadrške.

Lav

Mars u Strijelcu budi vašu kreativnost, donosi samopouzdanje i želju da zablistate. Bićete puni inspiracije, energije i želje da ostvarite ono što ste dugo planirali. U ljubavi ste strastveni i direktni, a u poslu spremni da rizikujete — što sada može doneti dobitak.

Hronika Sa bankomata skinuto preko 70.000 KM, Salkanoviću predložen pritvor

Strijelac

Mars u vašem znaku daje vam osjećaj moći i kontrole nad sopstvenim putem. Sada ste u svom elementu — preuzimate inicijativu, donosite hrabre odluke i djelujete iz uvjerenja. Idealno vrijeme da pokrenete nove projekte, započnete avanturu ili promenite ono što vas sputava.

Ovan

Ovaj tranzit vam izuzetno prija jer podstiče optimizam i širi vidike. Donosi vam priliku da izađete iz rutine i povežete se s ljudima koji vas inspirišu. Bićete direktni, puni entuzijazma i volje da osvojite nove ciljeve. Samo pripazite da ne pregorite — rasporedite energiju mudro.

Ekonomija Iz radnji hitno povučen omiljeni rođendanski rekvizit

Mars u Strijelcu do 15. decembra donosi period u kojem vjerujemo u sebe, borimo se za ideale i hrabro idemo naprijed — posebno vatreni znaci, koji će sada osjetiti da im se ponovo vraća snaga i inspiracija.