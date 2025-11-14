Ovi znakovi su najnespretniji u Zodijaku

Svi mi imamo dane kada nam sve ispada iz ruku, ali jeste li primijetili da su neki ljudi jednostavno prirodno skloniji malim nezgodama?

Astrologija sugeriše da zvijezde imaju svoje prste u svemu, pa tako i u našoj spretnosti.

Ovo su tri horoskopska znaka kojima je prolijevanje kafe i rušenje stvari gotovo svakodnevna pojava.

1. Strijelac

Vladar Jupitera, Strijelac je znak vječne energije, optimizma i nezaustavljive želje za avanturom.

Njihov um je uvijek usmjeren prema sljedećem velikom cilju ili putovanju, zbog čega često zanemaruju ono što im se nalazi pred nosom.

Njihova nespretnost proizlazi iz čistog entuzijazma i viška energije koji ne znaju gd‌je bi usmjerili.

Strijelac je onaj prijatelj koji će u žaru prepričavanja uzbudljive priče širokim zamahom ruke srušiti čašu sa stola.

Dok žure prema novim iskustvima, lako se mogu spotaknuti o svoje noge ili udariti u štok.

Njihove male nezgode nisu posljedica nepažnje, već simpatičan nusprodukt njihove vesele i pomalo haotične prirode.

2. Blizanci

Blizancima vlada Merkur, planeta komunikacije i misli, zbog čega je njihov um neprestano aktivan.

U jednom trenutku razmišljaju o poslu, u drugom planiraju večeru s prijateljima, a u trećem odgovaraju na poruku.

Ta mentalna žongliranja često dovode do potpunog isključenja iz fizičkog svijeta oko njih.

Njihova nespretnost je legendarna i najčešće uzrokovana dekoncentracijom.

Blizanci su sposobni hodati i tipkati istovremeno, što nerijetko završava sudarom s uličnim stupom ili drugom osobom.

Lako će zaboraviti na vruću tavu na štednjaku dok započinju novi, zanimljiviji zadatak, ostavljajući za sobom trag simpatičnog haosa.

3. Ribe

Nježne i sanjive Ribe žive na pola puta između stvarnosti i svijeta mašte.

Njihova glava je često u oblacima, gd‌je pletu nevjerojatne priče i proživljavaju duboke emocije.

Zbog te sklonosti sanjarenju, često nisu svjesne fizičkih prepreka koje im se nalaze na putu.

Riba će se bez problema zabiti u staklena vrata jer je razmišljala o stihovima omiljene pjesme ili će proliti čaj ili kafu jer je odlutala u mislima.

Njihova nespretnost nije energična i bučna kao kod Strijelca, već tiha i suptilna. To je posljedica njihove predivne, ali ponekad nepraktične, povezanosti sa duhovnim i emocionalnim svijetom.

Iako im se ponekad čini da žive u svijetu punom prepreka, nespretnost Strijelaca, Blizanaca i Riba često je samo simpatičan odraz njihove jedinstvene osobnosti.

Sljedeći put kada vidite prijatelja kako nespretno prolijeva piće, provjerite njegov znak Zodijaka - možda su za sve zaista krive zvijezde, prenosi Indeks.