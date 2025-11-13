Novih 800 metara puta za mještane Bistrice

Sela Vrbaška, Jelići i Bistrica kod Gradiške dobili su novih 800 metara asfaltirane putne dionice. Mještani kažu da će im to olakšati obavljanje svakodnevnih obaveza, posebno u zimskim mjesecima.

"Mjesna zajednica Bistrica ima 22 km neasfaltiranih puteva i onda svaka kilometraža koja se asfaltira nama puno znači jer teško je nasipaju se i kamioni svega ali sarađujemo dobro rešavaju se naši zahtjevi jer je puno zajednica i ne može se svima udovoljiti ali valjda ćemo dočekati da još bude bolja saradnja", rekla je Dobrila Zlojutro, predsjednik MZ Bistrica Jelići.

Vrijednost ovog projekta je 104 000 KM, a građani su dali svoj doprinos i učestvovali u finansiranju sa 20 000 KM. S obzirom da je ovaj dio mjesne zajednice poznat po voćarstvu, voćari kažu da će im novi put pomoći da lakše distribuišu svoje proizvode do krajnjeg kupca.

"Ne samo za voćarstvo nego je u cilju da održimo sela i da se omladina vraća u selo pošto vidimo da se sela gase i škole osim puta imamo i rasvjeta nam je potrebna to je od velikog značaja da se sela ne ugase", rekao je Milan Janjuz, voćar Jelići Bistrica.

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić kaže da su ove godine u mnogim mjesnim zajednicama nastavljena ulaganja kako bi se poboljšao kvalitet života u ruralnim sredinama.

"Mogu reći da smo ove godine investirali značajna sredstva u infrastrukturno opremanje čitavog prostora grada gradiška. U 18 MZ smo asfaltirali oko 15 km to je investicija od oko 1,6 miliona km iz našeg budžeta i mogu s ponosom da kažem da u okviru naših finansijskih mogućnosti ali i ono što se dogovorimo sa građanima uvrstimo u naš budžet da se trudimo da to realizujemo", rekao je Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške.

Iz gradske uprave su najavili nastavak aktivnosti na modernizaciji puteva kako bi mještani imali savremenije uslove za život i rad i kako bi se stanovništvo zadržalo u ovim sredinama.