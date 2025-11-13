U Trebinju veliki broj vrtića, u registrima samo dva

Vrtića u Trebinju ima na sve strane, ali na papiru i u registrima samo dva. Po stanovima i kućama čuvaju se djeca to je javna tajna, znaju se i vlasnici, vaspitači i imena ali u resornom ministarstvu za njih nikad čuli.

"Kada je riječ o predškolskim ustanovama na području grada Trebinje, prema evidenciji Ministarstva registrovane su ukupno dvije predškolske ustanove. Javnu ustanovu „Naša radost“ osnovala je jedinica lokalne samouprave, dok je osnivač privatne predškolske ustanove „Sveta Evgenija-carica Milica“, registrovane kao klub za djecu, ''Vidoslov'' d.o.o. Trebinje", poručuju iz ministarstva prosvjete Republike Srpske.

A Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju je jasan, postoje ustanove i klubovi, u registrovanim igraonicama djeca se ne mogu čuvati. Iz Ministarstva još kažu, inspekcija je na potezu. A iz Inspektorata odgovaraju da znaju ovu problematiku, rezultata nemaju jer su ih u takozvanim vrtićima sačekala zaključana vrata.

"Inspektor je u nekoliko navrata dolazio na lice mjesta odnosno na adrese koje smo imali i pokušavao da ostvari kontakt sa tim licima međutim na licu mjesta nisu zatečena lica sa kojima bi smo mogli ostvariti komunikaciju niti je neko odgovarao na poziv inspektora", rekla je Dušanka Nikolić, Republička Uprava za inspekcijske poslove.

Boravak djece u neregistrovanim ustanovama je opasan jer ne podijeležu nikakvim kontrolama. A evo šta se sve kontroliše u onim regularnim.

"Na sedmičnom nivou vrše se analize hrane, radnih površina, uzorkovanje briseva radnika i to je kao kontrola najvažnije za našu ustanovu. Naravno imamo kontrolu prosvjetne inspekcije, radne inspekcije, protivpožarne inspekcije, Poreske uprave. Podliježemo svim kontrolama što na sedmičnom nivou, mjesečnom nešto tromjesečno. Mi smo juče imali i kontrolu vazduha u našim objektima", rekla je Janja Ćapin, direktor vrtića “Naša radost” Trebinje.

Za ovaj problem je čuo i prvi čovjek Trebinja.

"Što se tiče privatnih vrtića mi ne znamo da ima ijedan privatni vrtić, sve ostalo su igraonice ili neki drugi vid udruženja građana", rekao je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

Inspektorat apeluje na građane da ovakve pojave prijave jer nije bezbijedno.

"Upitna je bezbijednost, stručnost lica koja rade sa djecom pa do granica bezbijednost zaštite od požara. Ispravnost hrane. Postoje veliki rizici kojima roditelji nesvjesno izlažu djecu", rekla je Dušanka Nikolić, Republička Uprava za inspekcijske poslove.

Nije cilj da se ovakvim vrtićima zabrani rad nego da se uvedu u legalne tokove, kažu nadležni. Prema trenutnoj evidenciji Ministarstva, u Republici Srpskoj registrovane su ukupno 94 privatne predškolske ustanove.