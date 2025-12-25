Uhapšeno više od 100 pripadnika "Islamske države", planirali napade na Božić i Novu godinu

Izvor:
25.12.2025
U Turskoj je uhapšeno više od 100 osoba osumnjičenih da su kao pripadnici terorističke "Islamske države" planirali napade tokom Božića i Nove godine, saopštili su turski zvaničnici.
Masovne racije izvršene su na 124 adrese širom Istanbula, rekao je glavni gradski tužilac. U akciju su zaplijenjeni vatreno oružje, municija i dokumentacija
Kako su naveli iz Tužilaštva, policija je privela 115 osumnjičenih, ali su u toku napori da se pronađe još 22.
Tužilaštvo je saopštilo i da su osumnjičeni bili u kontaktu sa operativcima "Islamske države" izvan Turske.
Turski obavještajni agenti su prije dva dana izvršili raciju usmjerenu na grupu na granici između Avganistana i Pakistana.
Turski državljanin za kojeg se tvrdi da je imao visoku ulogu u jednom ogranku terorističke "Islamske države" u regionu pritvoren je i optužen za planiranje napada na civile.
Turska dijeli granicu dugu 900 kilometara sa Sirijom, u čijim dijelovima i dalje djeluje ova teroristička grupa.
Sirijski predsjednik Ahmed el Šara, koji ima bliske veze sa turskom Vladom, obećao je da će sarađivati sa Sjedinjenim Državama i Evropom kako bi iskorijenio "preostale elemente `Islamske države`".
