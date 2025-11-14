Od dijabetesa boluje 1.143 građana

Na području Novog Grada registrovana su 1.143 oboljela od dijabetes melitusa, rečeno je danas iz Doma zdravlja u ovoj opštini.

Ta zdravstvena ustanova organizovala je danas besplatnu kontrolu sadržaja šećera u krvi i krvnog pritiska na štandu u glavnoj ulici u Novom Gradu, povodom Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa.

Medicinska sestra u Domu zdravlja Novi Grad Mirjana Bajić rekla je da dijabetes može da utiče na ljude u svim životnim fazama.

"Dijabetes ili šećerna bolest je hronična bolest koju karakteriše trajno povišen nivo glukoze u krvi. Nastaje kada gušterača ne proizvodi dovoljno hormona insulina koji pomaže glukozi da putem krvotoka uđe u ćelije, gdje se koristi kao izvor energije", objasnila je Bajićeva.

Prema njenim riječima, faktori rizika za nastanak dijabetesa su prekomjerna tjelesna težina, nedostatak fizičke aktivnosti i genetska predispozicija.

"Simptomi su prekomjerna žeđ, učestalo mokrenje, neobjašnjiv gubitak tjelesne težine, umor, iscrpljenost i rane koje sporo zarastaju", navela je Bajićeva.

Ona je rekla da se dijabetes može liječiti, a posljedice izbjeći ili odgoditi pravilnom ishranom, fizičkom aktivnošću, uzimanjem lijekova, redovnom kontrolom kod porodičnog doktora kojom se dijabetes može otkriti, a potom i liječiti komplikacije.