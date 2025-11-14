Od dijabetesa boluje 1.143 građana

Izvor:
SRNA
14.11.2025
12:11
Komentari:0
Na području Novog Grada registrovana su 1.143 oboljela od dijabetes melitusa, rečeno je danas iz Doma zdravlja u ovoj opštini.
Ta zdravstvena ustanova organizovala je danas besplatnu kontrolu sadržaja šećera u krvi i krvnog pritiska na štandu u glavnoj ulici u Novom Gradu, povodom Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa.
Medicinska sestra u Domu zdravlja Novi Grad Mirjana Bajić rekla je da dijabetes može da utiče na ljude u svim životnim fazama.
"Dijabetes ili šećerna bolest je hronična bolest koju karakteriše trajno povišen nivo glukoze u krvi. Nastaje kada gušterača ne proizvodi dovoljno hormona insulina koji pomaže glukozi da putem krvotoka uđe u ćelije, gdje se koristi kao izvor energije", objasnila je Bajićeva.
Scena
Spominje se intimni snimak: Ne smiruje se rat Kije Kockar i Kaće Živković
Prema njenim riječima, faktori rizika za nastanak dijabetesa su prekomjerna tjelesna težina, nedostatak fizičke aktivnosti i genetska predispozicija.
"Simptomi su prekomjerna žeđ, učestalo mokrenje, neobjašnjiv gubitak tjelesne težine, umor, iscrpljenost i rane koje sporo zarastaju", navela je Bajićeva.
Ona je rekla da se dijabetes može liječiti, a posljedice izbjeći ili odgoditi pravilnom ishranom, fizičkom aktivnošću, uzimanjem lijekova, redovnom kontrolom kod porodičnog doktora kojom se dijabetes može otkriti, a potom i liječiti komplikacije.
BiH
4 h0
Scena
4 h0
Zanimljivosti
4 h0
Ekonomija
4 h0
Gradovi i opštine
5 h0
Gradovi i opštine
20 h0
Gradovi i opštine
20 h0
Gradovi i opštine
1 d0
Najnovije
Najčitanije
16
24
16
23
16
22
16
16
16
15
Trenutno na programu