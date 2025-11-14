Džepni sat putnika "Titanika" procijenjen na milion funti

Džepni sat jednog od najbogatijih putnika broda "Titanik" biće ponuđen na aukciji 22. novembra, a vjeruje se da će dostići cijenu od milion funti.

U pitanju je sat "Jules Jurgensen" od 18-karatnog zlata, koji je pripadao američkom trgovcu Isidoru Štrausu.

Aukciju organizuje britanska aukcijska kuća "Henry Aldridge & Son" iz Viltšira.

Brojčanik sata zaglavljen je na vremenu 2.20 ujutru, odnosno u trenutku za koji se vjeruje da je "Titanik" potonuo, prenosi Bi-bi-si.

Isidor Štraus i njegova supruga Ida bili su među više od 1.500 putnika koji su poginuli kada je brod koji je putovao iz Sautemptona za Njujork potonuo nakon što je udario u ledeni brijeg 14. aprila 1912. godine.

Štrausovo tijelo izvučeno je iz Atlantika nekoliko dana nakon katastrofe, a među njegovim stvarima bio je i džepni sat Jules Jurgensen.

"Sa satom prepričavamo Isidorovu priču. To je fenomenalan komad memorabilije", kazao je aukcionar Endru Oldridž iz kuće "Henry Aldridge & Son" za Bi-bi-si Radio.

Štraus je bio američki biznismen, političar i suvlasnik robne kuće Mejsis u Njujorku, porijeklom iz Bavarske, a kako kažu u aukcijskoj kući on i supruga su bili ugledan par.

"Svi bi ih znali po kraju filma 'Titanik' Džejmsa Kamerona kada se stariji par grli dok brod tone - to su Isidor i Ida", naveli su u aukcijskoj kući.

Vjeruje se da je u noći potonuća Ida odbila mjesto u čamcu za spasavanje jer nije htjela da ostavi muža i rekla da bi radije umrla pored njega, međutim, njeno tijelo nikada nije pronađeno.

Takođe, smatra se, na osnovu gravure na satu, da je sat Isidoru poklonila njegova supruga 1888. godine, a predmet je vraćen njegovoj porodici i prenosio se generacijama prije nego što ga je Isidorov praunuk Kenet Holister Štraus popravio i restaurirao.

Na aukciji i pismo supruge

Sat će biti na aukciji zajedno sa pismom koje je Ida napisala na brodu u kojem je opisala luksuz na brodu.

"Kakav brod! Tako ogroman i tako veličanstveno uređen. Naše sobe su nameštene s najboljim ukusom i najluksuznije", napisala je Ida u pismu.

Pismo ima poštanski žig "TransAtlantik 7", što znači da je frankirano na brodu u pošti "Titanika" prije nego što je poslato zajedno sa ostalom poštom u Irskoj.

Smatra se da će pismo dostići cijenu od 150.000 funti.

Aukcijska kuća je saopštila da je vijest o prodaji već izazvala "značajno interesovanje klijenata širom svijeta".