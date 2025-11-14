Logo
Large banner

Učenik u školu donio repliku metka, roditelji tvrde da maltretira vršnjake

Izvor:

Telegraf

14.11.2025

11:59

Komentari:

0
Ученик у школу донио реплику метка, родитељи тврде да малтретира вршњаке
Foto: Pixabay

Učenik sedmog razreda Osnovne škole Milica Pavlović u Čačku u školu je donio metak, što je uplašilo i đake i roditelje koji su odmah o toj situaciji obaviješteni.

- Dječak trenira u streljani, druga djeca ga se plaše. Često govore da ih i psihički i fizički maltretira. Bio je roditeljski sastanak na kom su bili i zamjenik direktora, sekretar škole i psiholog. Dječak je suspendovan na 20 dana, kaže jedan od roditelja učenika ove škole.

Kreditna kartica

Hronika

Ukrao novčanik iz auta pa 'peglao' kartice

Osim ovog slučaja, kako kažu roditelji čuli su, da je i juče došlo do incidenta kada je u školu jedan učenik donio nož i sataru.

Povodom izjava roditelja, kontaktirana je i uprava Osnovne škole Milica Pavlović u Čačku.

- Kada je u pitanju učenik sedmog razreda, tačno je da je on donio repliku metka u školu. Mi smo odmah preduzeli sve potrebne mejre i svi nadležni organi su o tome obaviješteni. Kada je u pitanju ovaj drugi slučaj, da je jedan učenik donio u školu nož i sataru, to zaista prvi put čujem. Za taj slučaj nije bilo nikakvih prijava, rekao je za RINU direktor škole Dragan Vasiljević.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Priprema za mirovni samit Rusije i SAD u punom jeku

On dodaje da će škola tokom dana izdati zvanično saopštenje povodom slučaja učenika iz sedmog razreda koji je u školu donio repliku metka.

Podijeli:

Tagovi:

Škola

metak

Čačak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Chat GPT ČET GPT

Zdravlje

Alarmantni podaci: Više od 40 osto mladih traži pomoć od vještačke inteligencije kada su usamljeni

4 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Kremlj: Nikada nećemo zaboraviti herojsku pomoć Sjeverne Koreje

4 h

0
Научници направили микро-роботе: Пливају кроз крв да би спријечили мождани удар

Zdravlje

Naučnici napravili mikro-robote: Plivaju kroz krv da bi spriječili moždani udar

4 h

0
Проблеми за Зеленског се само калеме: Укључио се и ФБИ

Svijet

Problemi za Zelenskog se samo kaleme: Uključio se i FBI

5 h

0

Više iz rubrike

Систем е-боловања креће од јануара

Srbija

Sistem e-bolovanja kreće od januara

5 h

0
Фармацеут из Ниша прије нестанка оставио тајну поруку

Srbija

Farmaceut iz Niša prije nestanka ostavio tajnu poruku

8 h

0
Сцена као из ''Жикине династије'': Аутобусу у Нишу отпао точак, снимак шокирао грађане

Srbija

Scena kao iz ''Žikine dinastije'': Autobusu u Nišu otpao točak, snimak šokirao građane

22 h

0
Угледни доктор пронађен мртав: Полиција трагала за њим данима

Srbija

Ugledni doktor pronađen mrtav: Policija tragala za njim danima

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

24

UN pokreće istragu zbog masovnih ubistava u Sudanu

16

23

Njemačka: Smanjena prijetnja od "Bande čekića"

16

22

Minić: Vaspitači će uvijek imati moju podršku

16

16

Japanka se "udala" za muškarca kojeg je napravila vještačka inteligencija?

16

15

Oglasili se iz policije: Ovo nikako nemojte da radite!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner