Naučnici napravili mikro-robote: Plivaju kroz krv da bi spriječili moždani udar

Naučnici sa ETH Cirih napravili su mikro-robote manje od dva milimetra sposobne da se kreću kroz krvne sudove i isporučuju lekove tačno tamo gdje su potrebni kako bi spriječili moždani udar.

Ti roboti još nisu testirani na ljudima, ali su uspješno funkcionisali u eksperimentima sa svinjama i ovcama, objavljeno je u žurnalu Science.

Trenutno mnoge bolesti, poput moždanog udara ili tumora, zahtijevaju velike doze lijekova koje se kreću po cijelom telu, što povećava rizik od neželjenih efekata, prenio je Svis info.

Novi mikro-robot rješava taj problem zahvaljujući sfernoj gel kapsuli u koju mogu da se ugrade lijekovi. Kapsula je opremljena nanočesticama gvožđe-oksida, kojima može da se upravlja spolja magnetnim poljima. Kada robot stigne do ciljanog mesta, kapsula se zagrijava visokofrekventnim magnetnim poljem, što uzrokuje rastvaranje gela i oslobađanje lijeka.

"Nevjerovatno je koliko krvi se pumpa kroz naše krvne sudove i kojom brzinom. Naš navigacioni sistem mora da bude u stanju da izdrži sve ovo", rekao je Fabijan Landers, istraživač sa ETH Cirih i glavni autor studije.