Ukleta gatačka fotelja: Mandić glasao sam za sebe? Utvrđen sukob interesa

Predsjednik Skupštine opštine Gacko Siniša Mandić i potpredsjednik Srđan Vujović nalaze se u sukobu interesa, rješenje je Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Srpske, saznaje ATV.

Nakon stranačkog pretumbavanja nekadašnji članovi SPS-a prešli su u DNS nakon čega su formirali većinu sa SDS-om u Gacku. Na račun toga, Mandić je izabran za predsjednika, a Vujović za potpredsjednika Skupštine.

U gatačkoj skupštini sjedi 19 odbornika, a skupštinsku većinu čini njih 10 iz SDS-a, SRS-a, PDP-a i DNS-a. Na konstitutivnoj sjednici prisustvovalo je 13, odbornika od kojih su dva bila protiv, jedan nevažeći i 10 za izbor Mandića i Vujovića.

Pretpostavljeno je, što se baš i ne može dokazati, da su odbornici skupštinske većine glasali sami za sebe, odnosno da su Mandić i Vujović dali glas sami sebi. Lako dokazivo bi bilo da su sjednici prisustvovali samo odbornici većine, odnosno njih 10.

Ukoliko ova odluka postane pravosnažna, a što bi se brzo moglo znati, gatačka politička scena bi ponovo doživjela preokret. Na početku mandata tu većinu su činili SNSD-SPS, a nekoliko mjeseci kasnije došlo je do promjene.

Nešto slično je prolazio i predsjednik Skupštine opštine Bileća Miroslav Sudžum. Pravosnažno je oslobođen, bio je stav Komisije za žalbe Republike Srpske.

I njemu je Komisija za sprečavanje sukoba interesa utvrdila da se nalazi u sukobu interesa jer je navodno obavljao nespojive funkcije i glasao sam za sebe prilikom izbora za predsjednika SO Bileća.

Nije bilo jasno po kom pravnom osnovu je njemu utvrđen sukob interesa jer ni zakon niti poslovnik o radu skupštine decidno ne zabranjuju odbornicima da glasaju sami za sebe.

Komisija je to objasnila na sljedeći način:

"Svakako da odbornik koji učestvuje u glasanju prilikom vlastitog izbora na javnu funkciju čini povredu zakona. Radi se o izboru za zasnivanje radnog odnosa, te je u pitanju ostvarivanje finansijskog interesa. Ovdje još jednom treba podsjetiti na definiciju sukoba interesa i postavljen nizak prag, te da on predstavlja „…privatni interes koji je takav da može uticati ili izgleda da može uticati, na nepristrasno i objektivno vršenje njegove dužnosti, a privatni interes uključuje bilo koju prednost za njega ili njegovu porodicu…“. Dakle, učestvovanje u glasanju prilikom vlastitog izbora na javnu funkciju predstavlja razumnu sumnju da donošenje jedne takve odluke izgleda da može uticati na nepristrasno i objektivno postupanje prilikom glasanja i donošenja takve odluke" dio je obrazloženja zašto je predsjednik SO Bileća bio u sukobu interesa, a što opisuje i Mandićevu poziciju.