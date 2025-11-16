Logo
Large banner

Ukleta gatačka fotelja: Mandić glasao sam za sebe? Utvrđen sukob interesa

Izvor:

ATV

16.11.2025

11:10

Komentari:

0
Уклета гатачка фотеља: Мандић гласао сам за себе? Утврђен сукоб интереса

Predsjednik Skupštine opštine Gacko Siniša Mandić i potpredsjednik Srđan Vujović nalaze se u sukobu interesa, rješenje je Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Srpske, saznaje ATV.

Nakon stranačkog pretumbavanja nekadašnji članovi SPS-a prešli su u DNS nakon čega su formirali većinu sa SDS-om u Gacku. Na račun toga, Mandić je izabran za predsjednika, a Vujović za potpredsjednika Skupštine.

U gatačkoj skupštini sjedi 19 odbornika, a skupštinsku većinu čini njih 10 iz SDS-a, SRS-a, PDP-a i DNS-a. Na konstitutivnoj sjednici prisustvovalo je 13, odbornika od kojih su dva bila protiv, jedan nevažeći i 10 za izbor Mandića i Vujovića.

гацко

Gradovi i opštine

Formirana skupštinska većina u Gacku

Pretpostavljeno je, što se baš i ne može dokazati, da su odbornici skupštinske većine glasali sami za sebe, odnosno da su Mandić i Vujović dali glas sami sebi. Lako dokazivo bi bilo da su sjednici prisustvovali samo odbornici većine, odnosno njih 10.

Ukoliko ova odluka postane pravosnažna, a što bi se brzo moglo znati, gatačka politička scena bi ponovo doživjela preokret. Na početku mandata tu većinu su činili SNSD-SPS, a nekoliko mjeseci kasnije došlo je do promjene.

Nešto slično je prolazio i predsjednik Skupštine opštine Bileća Miroslav Sudžum. Pravosnažno je oslobođen, bio je stav Komisije za žalbe Republike Srpske.

гацко

Gradovi i opštine

Gacko: Usvojena Deklaracija, DNS glasao sa SNSD-om

I njemu je Komisija za sprečavanje sukoba interesa utvrdila da se nalazi u sukobu interesa jer je navodno obavljao nespojive funkcije i glasao sam za sebe prilikom izbora za predsjednika SO Bileća.

Nije bilo jasno po kom pravnom osnovu je njemu utvrđen sukob interesa jer ni zakon niti poslovnik o radu skupštine decidno ne zabranjuju odbornicima da glasaju sami za sebe.

Билећа скупштина

Gradovi i opštine

Miroslav Sudžum ostaje predsjednik SO Bileća – nije u sukobu interesa

Komisija je to objasnila na sljedeći način:

"Svakako da odbornik koji učestvuje u glasanju prilikom vlastitog izbora na javnu funkciju čini povredu zakona. Radi se o izboru za zasnivanje radnog odnosa, te je u pitanju ostvarivanje finansijskog interesa. Ovdje još jednom treba podsjetiti na definiciju sukoba interesa i postavljen nizak prag, te da on predstavlja „…privatni interes koji je takav da može uticati ili izgleda da može uticati, na nepristrasno i objektivno vršenje njegove dužnosti, a privatni interes uključuje bilo koju prednost za njega ili njegovu porodicu…“. Dakle, učestvovanje u glasanju prilikom vlastitog izbora na javnu funkciju predstavlja razumnu sumnju da donošenje jedne takve odluke izgleda da može uticati na nepristrasno i objektivno postupanje prilikom glasanja i donošenja takve odluke" dio je obrazloženja zašto je predsjednik SO Bileća bio u sukobu interesa, a što opisuje i Mandićevu poziciju.

Podijeli:

Tagovi:

Gacko

Skupština opštine

Sukob interesa

Siniša Mandić

Srđan Vujović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Смијењен шеф Клуба одборника СНСД-а у Гацку

Gradovi i opštine

Smijenjen šef Kluba odbornika SNSD-a u Gacku

2 sedm

0
Поднесен извјештај: Вујовић писао да раде, а радници нису ни у држави

Hronika

Podnesen izvještaj: Vujović pisao da rade, a radnici nisu ni u državi

1 mj

3
Куда иде вода из гатачког водовода?

Gradovi i opštine

Kuda ide voda iz gatačkog vodovoda?

2 mj

0
Детаљи несреће у Гацку, огласили се из болнице: ''Једна особа задобила теже повреде главе''

Hronika

Detalji nesreće u Gacku, oglasili se iz bolnice: ''Jedna osoba zadobila teže povrede glave''

2 mj

0

Više iz rubrike

Savo Minic Vlada Republike Srpske

Gradovi i opštine

Minić: Obećano – ispunjeno

22 h

0
Расписан конкурс за додјелу студентских стипендија

Gradovi i opštine

Raspisan konkurs za dodjelu studentskih stipendija

1 d

0
Vatrogasci gase požar u zgradi

Gradovi i opštine

Evo koji iznos ide za obnovu stambene zgrade u Vlasenici

1 d

0
Петровић не одустаје: Клавир од пола милиона КМ стиже из Загреба

Gradovi i opštine

Petrović ne odustaje: Klavir od pola miliona KM stiže iz Zagreba

1 d

7
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

32

Zašto dišemo otrove? Stručnjaci otkrivaju najgore zagađivače u BiH

11

29

Među Epstinovim mejlovima osvanulo ime i Borisa Nikolića

11

23

Velika inovacija: X predstavio rivala za WhatsApp i Viber

11

13

Petković: Mijenjati Ustav BiH i zatvoriti OHR

11

10

Ukleta gatačka fotelja: Mandić glasao sam za sebe? Utvrđen sukob interesa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner