Češka vlada legalizovala sastojak magičnih pečurki u medicinske svrhe

Vlada Češke saopštila je da je odobrila upotrebu psilocibina, aktivnog sastojka magičnih pečurki, u medicinske svrhe od 2026. godine.
Naučnici sve više istražuju terapeutski potencijal psihodelika poput magičnih pečurki, a nekoliko zemalja nedavno je legalizovalo upotrebu prirodnog halucinogenog jedinjenja pod nadzorom psihijatara.
Češki parlament legalizovao je upotrebu psilocibina u maju amandmanom na krivični zakonik, kojim su ublažena i pravila za posjedovanje marihuane.
Vladinom današnjom odlukom psihijatrima i psihoterapeutima se dozvoljava da primjenjuju psilocibin ako je "liječenje registrovanim medicinskim supstancama neefikasno ili ako se dokaže netolerancija" kod pacijenta.
Oni ubuduće mogu da koriste psilocibin za liječenje depresije povezane sa rakom, klinički teškog oblika depresije bez psihotičnih simptoma i pogoršanog mentalnog stanja koje ugrožava život pacijenta.
Ministar zdravlja Vlastimil Valek pozdravio je odluku kao korisnu za "češki zdravstveni sistem, stručnu javnost i pacijente", prenio je AFP.
