Češka vlada legalizovala sastojak magičnih pečurki u medicinske svrhe

10.12.2025

20:25

Чешка влада легализовала састојак магичних печурки у медицинске сврхе
Foto: Unsplash

Vlada Češke saopštila je da je odobrila upotrebu psilocibina, aktivnog sastojka magičnih pečurki, u medicinske svrhe od 2026. godine.

Naučnici sve više istražuju terapeutski potencijal psihodelika poput magičnih pečurki, a nekoliko zemalja nedavno je legalizovalo upotrebu prirodnog halucinogenog jedinjenja pod nadzorom psihijatara.

Region

Region

Medvjed napao djeda dok je brao pečurke: Starcu se bore za život

Češki parlament legalizovao je upotrebu psilocibina u maju amandmanom na krivični zakonik, kojim su ublažena i pravila za posjedovanje marihuane.

Vladinom današnjom odlukom psihijatrima i psihoterapeutima se dozvoljava da primjenjuju psilocibin ako je "liječenje registrovanim medicinskim supstancama neefikasno ili ako se dokaže netolerancija" kod pacijenta.

Svijet

Svijet

Otac i kćerka preminuli nakon što su pojeli pečurke

Oni ubuduće mogu da koriste psilocibin za liječenje depresije povezane sa rakom, klinički teškog oblika depresije bez psihotičnih simptoma i pogoršanog mentalnog stanja koje ugrožava život pacijenta.

Ministar zdravlja Vlastimil Valek pozdravio je odluku kao korisnu za "češki zdravstveni sistem, stručnu javnost i pacijente", prenio je AFP.

