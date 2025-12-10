Logo
Zemljotres magnitude 6,5 stepeni pogodio Hokaido

Izvor:

SRNA

10.12.2025

16:56

Земљотрес магнитуде 6,5 степени погодио Хокаидо
Foto: EMSC/screenshot

Zemljotres magnitude 6,5 stepeni Rihterove skale pogodio je regiju ostrva Hokaido u Japanu, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki centar.

Potres se dogodio na dubini od 57 kilometara, navodi se u izvještaju.

zemljotres potres

Svijet

Izdato upozorenje na megapotres: Nosite kacige

Ovu oblast je prije dva dana pogodio zemljotres magnitude 7,5 stepeni po Rihteru, nakon kojeg se formirao cunami visine do 70 centimetara.

