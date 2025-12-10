Zemljotres magnitude 6,5 stepeni pogodio Hokaido

Zemljotres magnitude 6,5 stepeni Rihterove skale pogodio je regiju ostrva Hokaido u Japanu, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki centar.

Potres se dogodio na dubini od 57 kilometara, navodi se u izvještaju.

Ovu oblast je prije dva dana pogodio zemljotres magnitude 7,5 stepeni po Rihteru, nakon kojeg se formirao cunami visine do 70 centimetara.