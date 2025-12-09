Izdato upozorenje za megazemljotres: Naredni dani su ključni!

Japanska meteorološka agencija upozorila je da bi kod ostrva Hokaido mogao da se dogodi megapotres magnitude osam ili više stepeni nakon što je juče sjeverni dio Japana pogodio zemljotres magnitude 7,5 stepeni Rihterove skale.

U upozorenju se navodi da su naredni dani ključni, prenio je japanski javni servis NHK.

Zvaničnici su pozvali stanovnike da provjere puteve za evakuaciju, uvjere se da je kućni namještaj stabilan i da pripreme komplete za hitne slučajeve, uključujući hranu, vodu i prenosive toalete.

Vlasti su naglasile da nije izdata nikakva preporuka za evakuaciju, ali savjetuju ljudima da budu oprezni i tokom sljedeće sedmice.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) u međuvremenu je saopštila da ju je Japan obavijestio da je nastavljeno ispuštanje prečišćene vode iz Nuklearne elektrane "Fukušima".

Akcija je nastavljena nakon prekida zbog jučerašnjeg upozorenja o zemljotresu i cunamiju.

"Nije bilo radioloških posljedica zemljotresa", navodi se u saopštenju IAEA.

Atomska centrala "Fukušima" teško je oštećena u zemljotresu i cunamiju 2011. godine.