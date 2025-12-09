Logo
Izdato upozorenje za megazemljotres: Naredni dani su ključni!

Izvor:

SRNA

09.12.2025

17:13

Издато упозорење за мегаземљотрес: Наредни дани су кључни!

Japanska meteorološka agencija upozorila je da bi kod ostrva Hokaido mogao da se dogodi megapotres magnitude osam ili više stepeni nakon što je juče sjeverni dio Japana pogodio zemljotres magnitude 7,5 stepeni Rihterove skale.

U upozorenju se navodi da su naredni dani ključni, prenio je japanski javni servis NHK.

Zvaničnici su pozvali stanovnike da provjere puteve za evakuaciju, uvjere se da je kućni namještaj stabilan i da pripreme komplete za hitne slučajeve, uključujući hranu, vodu i prenosive toalete.

Јапан

Svijet

Japan odbio zahtjev EU da se pridruži Ursulinom planu krađe ruske imovine

Vlasti su naglasile da nije izdata nikakva preporuka za evakuaciju, ali savjetuju ljudima da budu oprezni i tokom sljedeće sedmice.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) u međuvremenu je saopštila da ju je Japan obavijestio da je nastavljeno ispuštanje prečišćene vode iz Nuklearne elektrane "Fukušima".

zemljotres potres

Svijet

Raste broj povrijeđenih u snažnom zemljotresu

Akcija je nastavljena nakon prekida zbog jučerašnjeg upozorenja o zemljotresu i cunamiju.

"Nije bilo radioloških posljedica zemljotresa", navodi se u saopštenju IAEA.

Atomska centrala "Fukušima" teško je oštećena u zemljotresu i cunamiju 2011. godine.

