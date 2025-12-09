Logo
Američki ministar zdravlja (71) takmičio se u zgibovima sa ministrom saobraćaja i to na aerodromu u Vašingtonu

Izvor:

Kliks

09.12.2025

17:06

Komentari:

0
Foto: Youtube/@Forbes Breaking News/screenshot

Američki ministar zdravlja Robert F. Kenedi Mlađi, poznat kao Bobi Kenedi, privukao je pažnju javnosti nakon što se takmičio u zgibovima sa ministrom saobraćaja Šonom Dafijem na Nacionalnom aerodromu Ronald Regan u Vašingtonu.

Povod za neobičan dvoboj bila je prezentacija novog investicionog paketa vrijednog milijardu dolara, namijenjenog modernizaciji aerodroma širom Sjedinjenih Država.

Projekat ima za cilj da putovanja učini pristupačnijim i prijatnijim za porodice, uključujući posebne zone koje omogućavaju majkama da doje u većoj privatnosti, kao i generalno stvaranje toplijeg, porodično prijatnog okruženja na aerodromima.

Iako u svečanoj odjeći, košulji dugih rukava, tamnim pantalonama i kravati, Kenedi (71) je izveo čak 20 zgibova i impresionirao prisutne. Prvo mjesto osvojio je dr Pol Saladino sa 21 zgibom, dok je Šon Dafi postigao 10. Zanimljivo je da je Dafijeva ćerka nadmašila svog oca sa 13 zgibova.

Društvene mreže su se brzo ispunile komentarima podrške i divljenja. Jedan korisnik je napisao: ''71 godina i 20 zgibova? To nije politika, to su performanse.“ Drugi je rekao: ''Sa 71 godinom, radi zgibove kao profesionalac? Čovjek je u drugoj dimenziji.“ Jedan komentar je posebno odjeknuo: ''20 zgibova nije samo stvar kondicije. To je znak discipline. Ako je toliko posvećen sebi, teško ga je pokolebati u politici.“

Kenedi i Dafi su ranije pokrenuli inicijativu pod nazivom ''Učinimo putovanja ponovo porodično prijateljskim“, za koju je američki Kongres već odobrio budžet od milijardu dolara.

Kenedi, koji često putuje avionom, takođe je naglasio potrebu za zdravijom ishranom na aerodromima, umjesto dominacije brze i prerađene hrane. Kao primjer je naveo automatizovane punktove ''Farmerov frižider“ sa svježim obrocima, prenosi Kliks.

''Svaka osoba koja prolazi kroz aerodrome u ovoj zemlji trebalo bi da ima pristup svježoj, cjelovitoj hrani. Sekretar Dafi i ja radimo na tome da naši aerodromi postave standard za budućnost u kojoj je zdrava ishrana dio svakodnevnog života, čak i tokom putovanja“, rekao je Kenedi.

