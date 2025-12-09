Logo
Large banner

Tramp najavljuje uvođenje novih carina

Izvor:

Tanjug

09.12.2025

08:03

Komentari:

0
Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će uvesti dodatnih pet odsto carina Meksiku ako zemlja odmah ne obezbijedi dodatnu vodu za američke poljoprivrednike.

Tramp je optužio Meksiko da krši sporazum iz 1944. godine koji reguliše podjelu vode između dvije zemlje, prenio je Rojters.

Паре

Zanimljivosti

Neslućeni finansijski uspjeh očekuje ova 3 znaka

Prema tom sporazumu, Meksiko bi trebalo da pošalje 1,75 miliona hektara vode SAD iz Rio Grandea kroz mrežu brana i akumulacija svakih pet godina.

Tramp tvrdi da Meksiko duguje SAD 800.000 hektara vode zbog neispunjavanja obaveza u proteklih pet godina.

Predsjednik je zatražio da Meksiko pusti 200.000 hektara vode prije 31. decembra, a ostatak "ubrzo nakon toga".

- Za sada, Meksiko ne reaguje, i to je veoma nepravedno prema našim američkim poljoprivrednicima koji zaslužuju ovu, prekopotrebnu, vodu - rekao je Tramp i dodao da je odobrio dokumentaciju za uvođenje pet odsto carina ako se voda ne isporuči odmah.

beba

Društvo

U Srpskoj rođeno 14 beba

Portparol meksičkog Ministarstva ekonomije nije komentarisao Trampovu izjavu.

U aprilu je američka ministarka poljoprivrede Bruk Rolins rekla da je Meksiko pristao da poveća isporuke vode Teksasu kako bi nadoknadio manjak, dok Meksiko ističe da je suočen sa sušom koja otežava punjenje svojih vodnih resursa.

Podijeli:

Tag:

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Саобраћај без застоја на већини путних праваца

Društvo

Saobraćaj bez zastoja na većini putnih pravaca

3 h

0
Група вируса је мутирала и прави све веће проблеме

Zdravlje

Grupa virusa je mutirala i pravi sve veće probleme

3 h

0
У стану пронађена два тијела: У питању двоструко убиство?

Region

U stanu pronađena dva tijela: U pitanju dvostruko ubistvo?

3 h

0
Украо 15 гајби пива из просторија фудбалског клуба

Region

Ukrao 15 gajbi piva iz prostorija fudbalskog kluba

3 h

0

Više iz rubrike

Земљотрес у Јапану

Svijet

U zemljotresu u Japanu 30 povrijeđenih, vlada upozorava na mogući jači potres

4 h

0
Пожар на Педагошком факултету, евакуисано 700 људи

Svijet

Požar na Pedagoškom fakultetu, evakuisano 700 ljudi

4 h

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама

Svijet

Tramp: Evropa ide u nekim lošim smjerovima

12 h

0
Nevrijeme More Uragan Talasi

Svijet

Tragedija: Talas odvukao u more grupu plivača, četvoro poginulo

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

51

Teška nesreća u BiH, povrijeđene četiri osobe

10

49

"BiH će svečano otvoriti granični prelaz Gradiška, pa zatvoriti"

10

48

Slovenija izručila Hrvatskoj osumnjičenog za ubistvo u Međimurju

10

40

Evo zašto zimi ne treba otvarati prozore između 8 i 10 časova

10

38

Laktašanin uhapšen zbog napada na ženu i ozbiljnih prijetnji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner