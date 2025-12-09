Grupa virusa je mutirala i pravi sve veće probleme

Ljekari upozoravaju da među decom trenutno cirkuliše nova grupa respiratornih virusa koji se odlikuju dugim trajanjem i izuzetno visokom temperaturom, koja često dostiže i 40 stepeni. Roditelji se žale da bolest nerIJetko traje i do mjesec dana, što je neuobičajeno za uobičajene sezonske infekcije.

Prema riječima ljekara, osnovni razlog zbog kog se djeca sada teže i duže bore sa infekcijama jeste pojava nove grupe virusa koji su značajno izmenjeni u odnosu na prethodne sezone.

"To je čitava grupa virusa koja prosto je mutirala. Ona pokušava da zaobiđe naš imunološki sistem i u tome, na žalost, odlično uspijeva. Oni mutiraju, mijenjaju svoju strukturu, pa naš imunološki sistem, a pogotovo imunološki sistem djeteta koji još uvijek nije dovoljno razvijen, ne može da ih prepozna. Dakle, mora neko da se zarazi nekim virusom, da bi organizam stvorio antitela protiv te vrste virusa. Taj virus kasnije mutira, pa imunitet ne prepoznaje taj virus, jednostavno mutacije virusa utiču na to", objasnio je dr Saša Milićević.

Klinička slika ovih infekcija razlikuje od onoga na šta su roditelji navikli tokom uobičajenih sezona respiratornih virusa. Ove bolesti počinju naglo, praćene izuzetno visokim temperaturama koje se teško obaraju i traju znatno duže nego što je uobičajeno.

"Ovi novi virusi traju duže od sedam dana i dovode do totalnog sloma organizma, pogotovo kada je to u pitanju dijete. Tako da duže vrijeme ne mogu da funkcionišu normalno, ne idu u školu, ne idu u vrtić i nastane prava jedna porodična pometnja", istakao je on.

Pedijatar ističe da mali broj lijekova deluje direktno na virus, te da je najvažnije mirovanje.

"Najvažnije je prepoznati prvo da je dete bolesno, da nešto ne izmišlja. Da miruje koliko može, da se smanji fizička aktivnost, jer virus uđe u krv. Što smo više aktivni, on se više širi i da se daje kvalitetna, adekvatna ishrana, da učinimo nešto na toj preventivi", objasnio je pedijatar za Blic i dodao:

"Gliste su stalno prisutne, nekad malo više obraćamo pažnju na to, nekad malo manje. Dosta su česta pojava i kod dece, i kod nas odraslih. Takođe su paraziti. Ako neko dijete ili odrasla osoba, ima taj čuveni svrab u analnom predjelu, pogotovo ako to se javlja noću, ako neko ima bolove u stomaku, ako noću ima nervozu, ako neće da jede, ako poslije dužeg anemijskog perioda bude čak anemično, odnosno bude malokrvno, ako ima dijareju ili nekad opstipaciju. I ako ima bolove u stomaku, to može da znači da su prisutni paraziti. Na kraju krajeva, vrlo često se oni vide u stolici. Ne vide se ako je to, recimo, mala glista, mala dječija glista, ali ako je to, recimo, askaris, on će se vidjeti i u stolici."

Ljekar objašnjava da je liječenje jednostavno i podrazumijeva terapiju koja se daje tri dana, a zatim ponavlja. Ključno je na vrijeme prepoznati simptome i javiti se ljekaru. Dijagnostika je takođe jednostavna, u laboratoriji se uzima bris selotejpom oko analnog otvora i uzorak se potom posmatra pod mikroskopom kako bi se utvrdilo prisustvo jaja parazita. Radi se i analiza stolice, kako ništa ne bi promaklo.

Iako se infekcija lako liječi, izazov predstavlja to što terapiju moraju da prime svi članovi porodice, jer se često dešava da neko misli da nema simptome, pa odbije liječenje.