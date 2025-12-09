U stanu pronađena dva tijela: U pitanju dvostruko ubistvo?

Tijela dvije osobe, žene i muškarca pronađena su u stanu u Ulici Peka Pavlovića u centru Nikšića.

Prema nezvaničnim informacijama radi se o dvostrukom ubistvu, prenosi RTCG.

U ovom trenutku nema informacija da li su ubijeni u srodstvu ili ne. Takođe, nema informacija kada se zločin dogodio.

Prema saznanjima portala Vijesti, ubistvo nije povezano sa obračunom organizovanih kriminalnih grupa. U toku je uviđaj.