U stanu pronađena dva tijela: U pitanju dvostruko ubistvo?

Izvor:
Telegraf
09.12.2025
07:40
Komentari:0
Tijela dvije osobe, žene i muškarca pronađena su u stanu u Ulici Peka Pavlovića u centru Nikšića.
Prema nezvaničnim informacijama radi se o dvostrukom ubistvu, prenosi RTCG.
Region
Ukrao 15 gajbi piva iz prostorija fudbalskog kluba
U ovom trenutku nema informacija da li su ubijeni u srodstvu ili ne. Takođe, nema informacija kada se zločin dogodio.
Prema saznanjima portala Vijesti, ubistvo nije povezano sa obračunom organizovanih kriminalnih grupa. U toku je uviđaj.
Zdravlje
32 min0
Zdravlje
42 min0
Zanimljivosti
47 min0
Banja Luka
50 min0
Region
27 min0
Region
15 h0
Region
21 h1
Region
21 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu