Logo
Large banner

U stanu pronađena dva tijela: U pitanju dvostruko ubistvo?

Izvor:

Telegraf

09.12.2025

07:40

Komentari:

0
У стану пронађена два тијела: У питању двоструко убиство?

Tijela dvije osobe, žene i muškarca pronađena su u stanu u Ulici Peka Pavlovića u centru Nikšića.

Prema nezvaničnim informacijama radi se o dvostrukom ubistvu, prenosi RTCG.

Пиво

Region

Ukrao 15 gajbi piva iz prostorija fudbalskog kluba

U ovom trenutku nema informacija da li su ubijeni u srodstvu ili ne. Takođe, nema informacija kada se zločin dogodio.

Prema saznanjima portala Vijesti, ubistvo nije povezano sa obračunom organizovanih kriminalnih grupa. U toku je uviđaj.

Podijeli:

Tagovi:

Nikšić

pronađena tijela

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Проглашен је мртвим, па враћен у живот: Пацијент доживио искуство блиске смрти

Zdravlje

Proglašen je mrtvim, pa vraćen u život: Pacijent doživio iskustvo bliske smrti

32 min

0
Забрињавајући тренд: Млади све више користе АИ за помоћ са менталним здрављем

Zdravlje

Zabrinjavajući trend: Mladi sve više koriste AI za pomoć sa mentalnim zdravljem

42 min

0
Шта нам звијезде доносе данас?

Zanimljivosti

Šta nam zvijezde donose danas?

47 min

0
Без струје данас остају ове улице и насеља

Banja Luka

Bez struje danas ostaju ove ulice i naselja

50 min

0

Više iz rubrike

Украо 15 гајби пива из просторија фудбалског клуба

Region

Ukrao 15 gajbi piva iz prostorija fudbalskog kluba

27 min

0
Милановић: Док ново оружје дође у Хрватску могу се завршити два свјетска рата

Region

Milanović: Dok novo oružje dođe u Hrvatsku mogu se završiti dva svjetska rata

15 h

0
Дивље свиње се одомаћиле на улици, људи уплашени

Region

Divlje svinje se odomaćile na ulici, ljudi uplašeni

21 h

1
Запео панорамски точак, људи остали заглављени на 23 метра висине

Region

Zapeo panoramski točak, ljudi ostali zaglavljeni na 23 metra visine

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

54

Neslućeni finansijski uspjeh očekuje ova 3 znaka

07

49

U Srpskoj rođeno 14 beba

07

47

Saobraćaj bez zastoja na većini putnih pravaca

07

41

Grupa virusa je mutirala i pravi sve veće probleme

07

40

U stanu pronađena dva tijela: U pitanju dvostruko ubistvo?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner