Zapeo panoramski točak, ljudi ostali zaglavljeni na 23 metra visine

08.12.2025

10:24

Запео панорамски точак, људи остали заглављени на 23 метра висине

Traumatično iskustvo doživjeli su posjetioci varaždinskog adventa u nedjelju oko 18 sati, kada je panoramski točak zastao, a neki su ostali na vrhu, na 23 metra visine. Panoramski točak sam je po sebi adrenalinsko iskustvo, a onima koji su se našli u kobnom krugu doživljaj je strašniji.

Naime, čitalac 24sata.hr podijelio je ovu stresnu i strašnu vožnju. Sve je trajalo oko 15 minuta, a onima koji su se nalazili unutar točka, posebno na samom vrhu, izgledalo je kao da traje cijelu vječnost.

"Inače sam s Paga, a prijateljica i ja obožavamo da posjećujemo advente pa smo odlučili u nedjelju da odemo do Varaždina. Došli smo na ideju da idemo na vožnju panoramskim točkom, a kako je još malo bio dan, čekali smo da se smrkne", da nam bude što ljepši pogled", priča čitalac.

Sve je bilo dobro dok njihov krug nije došao kraju, a radnik im je rekao da imaju još jedan krug. Drugi krug vožnje panoramskim točkom pretvorio se u noćnu moru.

Lisice

Region

Tri osobe uhapšene zbog nabavke tone marihuane i pranja novca

Naime, u točku je bilo dosta ljudi, među njima je bilo djece i starijih. Svi su krenuli da paniče, a radnici su ručno pomjerali točak.

Kako je ispričala druga čitateljka, samo dva sata pre točak je normalno radio.

"Bila sam na vožnji u panoramskom točku oko dva sata pre, a onda sam kasnije bila u prolasku i videla da se ne pomjera. Unutra je bilo ljudi - nisam htjela da im budem u koži", priča čitateljka koja je, na sreću, izbjegla ovu traumatičnu vožnju.

