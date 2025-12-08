Skočile cijene nafte i zlata

Evropski berzanski indeksi su danas neujednačeni, nafta i zlato su poskupjeli, dok tržišta očekuju ključnu odluku američkih Federalnih rezervi o kamatnim stopama koja će biti saopštena 10. decembra.

Analitičari procenjuju da vjerovatnoća sniženja kamata u Sjedinjenim Američkim Državama iznosi oko 87 odsto, prenosi Si-en-bi-si.

Švajcarska nacionalna banka će objaviti svoje najnovije ažuriranje monetarne politike u četvrtak, a sljedeće nedelje, 18. decembra, dobićemo odluke o kamatnim stopama od Banke Engleske i Evropske centralne banke.

Indeks Frankfurtske berze DAKS je danas u 9.30 sati porastao za 0,03 odsto na 24.048,14 poen, britanski FTSE 100 za 0,09 odsto na 9.675,19 poena, moskovski MOEX za 0,65 odsto na 2.728,63 poena, dok je francuski CAC 40 pao za 0,22 odsto na 8.098,54 poena.

Vrednost američkog berzanskog indeksa Doks Džones je pred današnje otvaranje berzi porasla za 0,22 na 47.954,99 poena, vrijednost indeksa S&P 500 porasla za 0,19 odsto na 6.870,40 poena, a vrednost indeksa Nasak za 0,31 odsto na 23.578,13 poena.

Evropski fjučersi gasa za januar su se danas na otvaranju berze TTF prodavali po cijeni od 27,1 evro za megavat-sat.

Prema aktuelnim podacima sa berzi, cijena sirove nafte je porasla na 60,301 dolar, a cijena nafte Brent na 63,948 dolara.

Cijena zlata je porasla na 4.213,23 dolara za uncu, a cijena pšenice pala na 5,3655 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Vrijednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Freks iznosi 1,16532 dolara, što je za 0,08 odsto više nego na početku trgovine.