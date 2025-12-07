Logo
Large banner

Sve više stranih firmi u Srpskoj

Izvor:

ATV

07.12.2025

19:17

Komentari:

0
Све више страних фирми у Српској
Foto: ATV

Najviše stranih firmi ove godine otvoreno je u Banjaluci, i to čak 161. U Bijeljini, gdje je otvoreno 37 stranih firmi. U Istočnoj Ilidži otvoreno je 12, u Laktašima sedam, a Gradišci šest stranih firmi.

Prema strukturi rada, djelatnosti koje su se našle na spisku interesa stranaca su inženjerske djelatnosti, tehničko savjetovanje, proizvodnja električne energije, posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, izgradnja stambenih i nestambenih zgrada, trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije i trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima.

"Ove i prošle godine imamo povećan broj registrovanih firmi sa stranim ulaganjima, nažalost ja vjerujem da ukoliko bi politička situacija u BiH bila povoljnija da bi imali veći priliv stranih firmi koje bi investirale i koristile naš poreski sistem I jedan dio poslovanja prebacivali na naše prostore", rekao je Gran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske.

Барбара Витез

Srbija

Porodici stizale informacije da je viđena u Mađarskoj: Misterija nestanka Barbare

Često se mogu čuti kritike na račun stranih kompanija sa malim brojem radnika koje ostvaruju veliki promet i dobit.ekonomisti sugerišu da se vodi računa o strukturi poslovanja kompanija.

"Često se radi o kompanijama koje imaju jednog zaposlenog to se radi u menadžerskim firmama. U svakom slučaju će uticati na BDP-a mada ali će i narušiti odnose kada je u pitanju tržište rada dolaskom stranih kompanija traže se novi radnici što će odvući naše radnike", rekao je Aleksandar Ljuboja, ekonomista.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i registraciji poslovnih subjekata koji bi trebalo da dovede do lakše registracije. Zakonom se povećava transparentnost rada institucija i jača povjerenje građana i privrednih subjekata koji odluče da investiraju u Srpsku.

Podijeli:

Tagovi:

firme

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Јусуф Арифагић

Ekonomija

Dva dana radna, dva slobodna: Daje 1750 KM platu, ali nema radnika

4 h

3
Скок потрошње на ''црни петак'' феномен у Српској

Ekonomija

Skok potrošnje na ''crni petak'' fenomen u Srpskoj

5 h

0
Празници су на прагу: Какве су цијене прасади и јагњади

Ekonomija

Praznici su na pragu: Kakve su cijene prasadi i jagnjadi

13 h

0
Лидлов мегацентар

Ekonomija

Pri kraju gradnja megacentra u BiH vrijednog 100 miliona evra

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

33

Ogavan snimak: Miljana Kulić vršila veliku nuždu pored kreveta

20

28

Kraj za Nemanju Radonjića: Strašan udarac za Zvezdu

20

25

Ovo je pas koji je usmrtio bebu: Novinari snimili njegovu jezivu reakciju

20

10

Osumnjičeni za ubistvo trudnice iza rešetaka, uskoro odluka o izručenju

20

04

Policajac Dalibor Cvijanović optužen da je pretukao čovjeka u stanici

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner