Sve više stranih firmi u Srpskoj

Najviše stranih firmi ove godine otvoreno je u Banjaluci, i to čak 161. U Bijeljini, gdje je otvoreno 37 stranih firmi. U Istočnoj Ilidži otvoreno je 12, u Laktašima sedam, a Gradišci šest stranih firmi.

Prema strukturi rada, djelatnosti koje su se našle na spisku interesa stranaca su inženjerske djelatnosti, tehničko savjetovanje, proizvodnja električne energije, posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, izgradnja stambenih i nestambenih zgrada, trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije i trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima.

"Ove i prošle godine imamo povećan broj registrovanih firmi sa stranim ulaganjima, nažalost ja vjerujem da ukoliko bi politička situacija u BiH bila povoljnija da bi imali veći priliv stranih firmi koje bi investirale i koristile naš poreski sistem I jedan dio poslovanja prebacivali na naše prostore", rekao je Gran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske.

Često se mogu čuti kritike na račun stranih kompanija sa malim brojem radnika koje ostvaruju veliki promet i dobit.ekonomisti sugerišu da se vodi računa o strukturi poslovanja kompanija.

"Često se radi o kompanijama koje imaju jednog zaposlenog to se radi u menadžerskim firmama. U svakom slučaju će uticati na BDP-a mada ali će i narušiti odnose kada je u pitanju tržište rada dolaskom stranih kompanija traže se novi radnici što će odvući naše radnike", rekao je Aleksandar Ljuboja, ekonomista.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i registraciji poslovnih subjekata koji bi trebalo da dovede do lakše registracije. Zakonom se povećava transparentnost rada institucija i jača povjerenje građana i privrednih subjekata koji odluče da investiraju u Srpsku.