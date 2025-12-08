Salata brzo raste, ali i rizici: Na šta treba obratiti pažnju

U fazi intenzivnog porasta salati je potrebno dovoljno azota, ali i ravnoteža sa fosforom i kalijumom. Preporučuje se primjena vodotopivih NPK gnojiva.

U ovom periodu godine salata u plastenicima ulazi u fazu intenzivnog porasta, kada biljka formira glavicu i troši najviše hraniva. Upravo sada je ključni trenutak da se proizvođači fokusiraju na pravilnu ishranu, optimalne uslove u plasteniku i prevenciju fizioloških i bolesti izazvanih prekomjernom vlagom.

Prihrana preko sistema "kap po kap"

U fazi intenzivnog porasta salati je potrebno dovoljno azota, ali i ravnoteža sa fosforom i kalijumom. Preporučuje se primjena vodotopivih NPK gnojiva preko sistema kap po kap, jer se na taj način hraniva ravnomjerno raspoređuju i biljka ih lakše usvaja.

Za ovu fazu vegetacije idealne su formulacije poput:

NPK 20:20:20 – kada želimo uravnoteženu prihranu,

NPK 18:18:18 – takođe dobar izbor za stabilan porast,

NPK 15:5:30 – kada je salata već formirala glavicu i želimo jačati tkivo i boju lista.

Preporučuje se primjena ovih gnojiva u koncentraciji 0,3–0,5% (300–500 g na 100 litara vode), jednom do dva puta sedmično, uz izmjenu sa kalcij-nitratom kako bi se spriječila pojava vršne truleži i obezbijedilo dovoljno kalcijuma za čvrstoću lista.

Ako je voda tvrda, dobro je povremeno koristiti magnezijum-sulfat, jer magnezij pomaže boljem iskorištavanju azota i daje listovima zdravu, tamnozelenu boju.

Na šta pripaziti u fazi brzog porasta

Tokom intenzivnog porasta salata je osjetljiva na prekomjerno zalijevanje, koje može izazvati trulež korijena i razvoj plamenjače. Takođe, visoka vlaga vazduha, posebno noću, pogoduje gljivičnim bolestima. Obratite pažnju i na osvjetljenje, jer nedostatak svjetla dovodi do izduženih i slabih biljaka.

Zbog toga je važno održavati umjeren režim zalijevanja: češće, ali s manjim količinama vode.

Provjetravanje je obavezno

Bez obzira na spoljne temperature, plastenik se mora svakodnevno provjetravati. Već pri temperaturi od 20°C unutar plastenika, potrebno je otvoriti bočne i/ili čeone strane kako bi se smanjila vlaga i omogućilo strujanje vazduha. Zatvoreni plastenici s visokom vlagom i toplinom idealno su okruženje za razvoj bolesti poput sive plijesani i plamenjače.

U toplijim danima provjetravanje treba trajati tokom cijelog dana, dok se u večernjim satima plastenik može ponovo zatvoriti kako bi se zadržala toplota, prenosi Agroklub.

Redovno posmatrajte biljke – promjene boje, usporen rast ili mrlje na lišću prvi su znak da nešto nije u redu. Pravovremenom prihranom i dobrom ventilacijom salata će zadržati zdrav, svjež izgled i dati kvalitetan prinos.