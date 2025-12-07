Koristite mašinu za pranje veša na ovaj način i zaboravite peglu

Pranje i sušenje veša često završi tako da morate da se bakćete sa peglom — ali to ne mora da bude pravilo. Ako primjenite par jednostavnih pravila, moguće je da vaša odjeća izađe iz mašine i sušilice kao opeglana i spremna za nošenje.

Zašto se veš poslije pranja gužva

Previše odjeće u bubnju ili sušilici, prebrzo centrifugiranje i visoka temperatura mogu da „zamrse“ vlakna tkanine. Odjeća nema prostora da se slobodno okrene i osuši — zato se nabora i izgužva.

Vješalica je najbolji prijatelj vaših bluza i košulja

Neku odjeću je najbolje okačiti na vješalicu dok je još vlažna. Zakopčajte nekoliko dugmadi, ispravite tkaninu i ostavite da se osuši. Vlaga i gravitacija rade zajedno kako bi peglanje bilo potpuno nepotrebno.

Izaberite „Lako peglanje“ ili nježni ciklus

Moderne mašine za pranje veša sve više nude funkciju „lakog peglanja“ koja sporije centrifugira odjeću i ostavlja više vode u njoj. Ovo rezultira manjim brojem bora i posebno je efikasno za pamuk ili sintetičke tkanine. Ako vaša mašina nema ovu funkciju, nježni ciklus je takođe odlična opcija.

Sirće ili malo omekšivača za mekše tkanine

Krute tkanine se gužvaju mnogo lakše. Malo omekšivača i 1-2 kašike alkoholnog sirćeta pomoći će da se opuste vlakna. Ovo nije zamjena za peglanje, ali kada se dobro kombinuje sa drugim trikovima, odjeća će biti primjetno mekša i manje naborana.

Kako da izbjegnete nabore — osnovna pravila

Ne pretrpavajte veš-mašinu ili sušilicu. Odjeća mora imati prostora da se slobodno okreće. Ako bubanj pretrpate, kablovi i tkanine će se sabiti i nabore ostati zauvijek.

Perite i sušite slične tkanine zajedno. Teški teksas i nježne košulje ne ide zajedno — razlika u težini i strukturi tkanina često pravi nabore.

Birajte nježan ili spor spin, ne maksimalnu centrifugu. Manja centrifuga znači da tkanina izlazi vlažnija, lakša za oblikovanje — i manje sklona gužvanju.

Trikovi odmah poslije pranja i sušenja

Protresite i razdvojite komade prije sušenja. Kada izvadite veš iz mašine, protresite svaki komad — to razmrda vlakna i sprečava da se “izgužva”.

Sušite dok je odjeća blago vlažna, pa okačite ili rasporedite. Odjeća koja se brzo osuši do kraja lako bude kruta i sklona boranju. Sa blago vlažnim tkaninama možete ih oblikovati rukama — tada će ispasti ravnije.

Alternativa peglanju i brzo rješenje

Ako nemate vremena ili volje za peglu:

Koristite parni ili ručni steamer — para opušta vlakna i uklanja nabore bez grubog pritiska na tkaninu. Idealno za osjetljive majice, bluze, haljine.

Sušenje sa dodatkom vlage — na primjer: stavite lagano vlažnu krpu u sušilicu korisno za “razmršivanje” odjeće u slučaju da je već suva.

Ovo su osnovni koraci i mali trikovi koji pomažu da odjeća iz mašine za pranje i sušenje veša izađe kao opeglana i spremna za nošenje.