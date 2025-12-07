Logo
Genijalan trik koji otklanja miris duvanskog dima iz kuće

Izvor:

Krstarica

07.12.2025

12:41

Генијалан трик који отклања мирис дуванског дима из куће
Foto: ATV

Jedan od najtvrdoglavijih mirisa u svakom domu je miris duvanskog dima. I nije važno da li vi pušite ili ne, dovoljno je da se nekoliko gostiju zapali cigaretu u zatvorenom prostoru i cijela soba će dobiti onaj ustajali, težak prizvuk koji se uvlači u tkanine, zavjese, tepih, čak i zidove. Zimi je to još gore, jer se druženja premještaju u zatvorene sobe, a prozori ostaju zatvoreni.

rećom, postoji jednostavan trik koji brzo rješava ovaj problem i ne zahtijeva nikakve specijalne uređaje ni renoviranje.

Kako se uklanja miris duvana iz kuće?

Britanska blogerka Sofie Hinchlif često dijeli savjete o održavanju doma, ali jedan stari trik iz njene zajednice postao je apsolutni hit. Jedna žena se požalila da je tek useljena kuća u kojoj živi puna mirisa duvana koji je ostao od prethodnih vlasnika. Ljudi su joj savjetovali sve, od krečenja do potpunog renoviranja, ali ništa od toga nije bilo brzo rješenje.

U moru prijedloga, izdvojio se najjednostavniji: takozvani šećerni sapun za čišćenje zidova. Ovo sredstvo uklanja film od nikotina koji se godinama taloži po površinama i daje rezultat odmah. Preporuka je da se iz sobe izvadi tekstil, zavjese, jastuci, prekrivači i tepisi, jer upravo oni najbrže upijaju miris. Tek poslije toga vrijedi čistiti zidove i sve ravne površine.

Pojavili su se i drugi prijedlozi, poput boja koje blokiraju mirise ili ostavljanja činija sa isejckanim lukom u svakoj prostoriji da „pojede“ neprijatne mirise. Ali većina tih trikova zahtijeva vrijeme, a nisu ni naročito prijatni ni praktični.

Za situacije kada vam treba brzo rješenje, najbolji efekat daju tri stvari: posude sa aktivnim ugljem, činije sa sirćetom i nekoliko kapi eteričnog ulja u toploj vodi. Sve tri opcije neutrališu miris, umjesto da ga samo prekriju, i djeluju već poslije pola sata. U kombinaciji sa kratkim provjetravanjem, soba dobija čist, suv miris iako ste maloprije imali punu prostoriju gostiju koji su pušili.

Ako pušači dolaze često, pripremite ove neutralizatore unaprijed i držite ih na mjestima gdje vazduh najviše cirkuliše. Namještaj će vam biti zahvalan, a kuća će ostati bez onog teškog, zadimljenog prizvuka koji najviše smeta kad svi odu, a prostor utihne.

Recite zbogom ustajalom dimu i podijelite ovaj trik sa prijateljima pušačima – biće vam zahvalni!

