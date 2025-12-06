Logo
Ovu grešku s grijanjem rade mnogi, a može vas skupo koštati

06.12.2025

17:07

Komentari:

0
S dolaskom zime većina nas instinktivno pojačava grijanje kako bi dom bio što topliji i ugodniji.

Ali, uz visoke cijene energenata važno je znati gd‌je toplina zapravo odlazi – i kako izbjeći nepotrebno trošenje.

Stručnjaci upozoravaju da mnogi od nas rade iste, vrlo česte greške koje podižu račune, a da toga uopšte nismo svjesni.

Stručnjak za energetsku učinkovitost Džejmi Burns ističe:

"Većina nas misli da se s grijanjem snalazi sasvim dobro, ali nekoliko sitnih navika može vam ušted‌jeti stotine evra godišnje".

Dodaje i kako poznavanje vlastitog sistema grijanja može drastično uticati i na udobnost i na konačan iznos na računu.

Jedna od najčešćih grešaka je - zagrijavanje prostorija koje niko ne koristi.

To su najčešće dodatne sobe ili hodnici kroz koje samo prolazite. "Grijanje takvih prostora smanjuje protok topline tamo gd‌je je zaista trebate", upozorava Džejmi, savjetujući da u takvim sobama jednostavno ugasite radijatore.

Drugi veliki problem su loše postavke termostata i neadekvatni vremenski rasporedi.

Stalno grijanje “na istom režimu”, bez zoniranja ili prilagođavanja prostorijama, troši puno više nego što mislimo.

Provjerite koje prostorije zaista trebate grijati i jesu li radijatori u ostalima isključeni i izvan rasporeda.

Za prostorije koje grijete ključno je spriječiti gubitak topline.

Toplina lako izlazi kroz nezaštićene poštanske sandučiće, dimnjake, tavanske otvore ili prozore s propuhom, pa čak i male korekcije mogu puno pomoći

"Cijene energije još su visoke, pa svaka mala optimizacija može napraviti veliku razliku", zaključuje Burns.

"Ne radi se o skupim zahvatima, nego o pametnijem korištenju onoga što već imate. Nekoliko promišljenih prilagodbi može ovu zimu učiniti znatno ugodnijom – bez dodatnog troška.", piše Večernji list.

radijatori

grijanje

18

36

Pri kraju gradnja megacentra u BiH vrijednog 100 miliona evra

18

05

Ekstramutirani virus izazvao paniku: Ljekari apeluju da se opet nose maske

17

58

Penzije u Srpskoj rastu za 6,25 odsto: Koliko je to u markama

17

56

Pitbul usmrtio bebu

17

42

Opasna bakterija vreba u teretani: Oko 10 odsto oboljelih umire

