Neviđena bruka rukometašica Srbije: Crnogorke ih potpuno uništile

Rukometašice Srbije su doživjele pravu bruku na Svjetskom prvenstvu u rukometu, gdje su imale najvažniji meč protiv selekcije Crne Gore za prolaz dalje.

Ipak, naše djevojke su se samo izblamirale i poražene su sa ubjedljivih 33:17, te su tako ispale sa turnira.

Srbija je došla do ovog meča, imale su sjajne mečeve tokom čitavog turnira, porazile su Španiju, očekivale su veliki rezultat i protiv Crne Gore, gdje nam je odgovarao čak i remi, ali... Sve se raspalo od samog početka.

Naravno, jasno je bilo da je Crna Gora favorit na ovom meču, naše djevojke nisu uspjele da ih poraze pune četiri godine, pa je na psihološkom planu bilo i utoliko teže, ali malo je ko očekivao potpuni raspad naše selekcije.

Praktično, od prvog sekunda utakmice je bilo jasno u kojem će smjeru ići ovaj meč, pošto je Srbija bila apsolutno nemoćna u napadu, ali i odbrani. Jednostavno, bila je ovo igra "mačke i miša".

Srbija nije mogla protiv Crne Gore, djelovalo je kao da protivnici konstantno imaju igrače više u odbrani, te da naša selekcija ne može do gola.

Čak i kada bi prošla neka od akcija, odlična je bila i Armel Atingre na golu Crne Gore, koja je začarala mrežu.

To je doprinijelo Crnoj Gori da dođe do serije od 5:0 na samom startu utakmice, što je bilo dovoljno da dođe i do nedostižne prednosti. Konstantno je Srbija pokušavala da smanji prednost tokom prvog poluvremena, ali nije uspijevala. Nijedna djevojka nije uspjela da probije Atingre na golu.

Redale su golove Bulatović, Vukčević, Pletikosić u prvom poluvremenu, pa je čak i Atingre postigla gol za 10:5 pred sam kraj prvog poluvremena. Uspjela je potom Srbija da smanji na 12:8 preko Sare Garović, imali su potom i priliku da dođu do samo tri gola zaostatka, ali, greška, Bulatović koristi i postiže gol i na poluvremenu je bilo 13:9.

Nadale su se Srpkinje, ali i čitava nacija da mogu da dođu do preokreta, međutim, sve se raspalo u samo četiri minuta drugog poluvremena, kada je Dijana Trivić postigla tri gola i odvela Crnu Goru na 17:9.

Uspjele su Skrobić i Krpež Slezak da spuste na 17:11, ali, ponovo su Trivić, Bulatović i Pletikosić postigle golove i donijele dvocifrenu prednost Crnoj Gori od 21:11.

Za sve to vrijeme, Atingre je dominirala na golu, a prednost Crne GOre je samo rasla, pa je na 12 minuta do kraja došla i do 12 golova razlike - 26:14.

Do kraja, prednost je samo rasla, a Atingre je dominirala na golu. Nažalost, Srbija je brutalno ponižena i završila je učešće na Svjetskom prvenstvu u rukometu, piše "Telegraf".