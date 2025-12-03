Logo
Karate klub Vrbas: Napornim radom do riznice pune medalja

ATV

03.12.2025

21:01

Карате клуб Врбас: Напорним радом до ризнице пуне медаља
Karate klubu Vrbas radi se punom parom. Oni najmlađi svakim treningom stiču nova znanja i vještine na tatamiju, a uveliko se diče i nastupima na turnirima. Vasja, Relja i Andrej, kata su tim Vrbasa, a poznanstvo sa karate preraslo im je u drugarstvo. S ponosom pričaju o klubu čije boje brane.

Svaki trening je priča za sebe, a disciplina je, kažu, ključ svakog uspjeha. Nađe su tu vremena i za šalu, pa mladi karatisti ne skidaju osmijeh s lica. Uz rame dječacima su i brojne djevojčice koje je sportski put doveo u Vrbas.

Kada mlađi svoj trening privedu kraju na tatami zakorače i oni nešto stariji. Zlatna je to generacija Vrbasa koja krupnim koracima grabi naprijed. Neki su u klubu od prvog dana postajanja, a neke je privukao glas o dobrom radu i zajedništvu unutar ekipe.

Svaki trening budno motri Boris Jeličić. Nekadašnji svjetski prvak u karateu, prije petnaest godina osnovao je klub koji je danas jedan od najboljih u Banjaluci.

U karate klubu Vrbas vode se onom da tiha voda brijeg roni i da je naporan rad jedini prečac ka uspjehu. Djelima pričaju na tatamiju, a klupska riznica svakim takmičenjem sve je bogatija.

