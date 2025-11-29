Logo
Jednaka prava za svu djecu

Sanja Trifković

29.11.2025

19:40

Једнака права за сву дјецу
Foto: ATV

Džudo, košarka, rukomet, ali prije svega druženje sa vršnjacima, značajno je za svu djecu, a na terenu su ravnopravno sa drugarima bili i mališani iz brojnih udruženja djece sa poteškoćama u razvoju. Emocije je teško bilo sakriti.

„Mogu vam reći da ovo nama puno znači, u smislu podizanja svijesti drugih ljudi o postojanju naše djece i nekog izjednačavanja mogućnosti da i oni učestvuju u svim događajima kao i druga djeca tipičnog razvoja, oni su veoma uzbuđeni, pod emocijama smo i drago mi je da ih vidimo da su svi ovako veseli i da su dobili priliku da se druže“, rekla je Ankica Krstić Pajić, Udruženje „Djeca suncokreti“.

KK „Feniks basket“ godinama pruža podršku ovim mališanima. Kroz njihove treninge proši su mnogi, praveći prve, stidljive korake, da bi danas jedva čekali vrijeme treninga.

„Petu godinu zaredom okuplja dječake i djevojčice, sada već odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju, danas smo ovdje da podržimo ovu manifestaciju, da pokažu svoje znanje i da se druže sa drugom djecom.Ha početku je bilo jako teško i nama i trenerima i roditeljima, danas je to druga priča, danas mi svi dolazimo srećni na trening“, rekao je Branimir Đokić, KK „Feniks basket“, Bijeljina.

Inkluzivne igre mladih prilike su da se ukaže na položaj ove djece u društvu i da se učine svi napori da njihova inkluzija u društvo u svim aspektima bude maksimalna.

„Ove godine na zimskim Olimpijskim igrama Specijalne olimpijade u Torinu, BiH je osvojila 12 medalja, od čega tri zlatne , osam srebrnih i jednu bronzanu, da smo na Ljetnim olimpijskim u Berlinu 2023. imali žensku fudbalski reprezentaciju koja je osvojila zlato i mušku basket tri na tri“, rekao je Kada Delić Selimović, izvršni direktor Specijalne olimpijade BiH.

„Jedna od najljepših mogućih aktivnosti, ali i promotivni događaj, lijepo druženje ali naše društvo kompletno treba da se potrudi da pruži jednake šanse djeci koja imaju određene smetnje u razvoju i da uspostavimo pun integrisani princip“, rekao je Radoslav Ostojić, savjetnik gradonačelnika grada Bijeljina.

Osmjesi i sportski duh-tako bi se u najkraćem mogle opisati “Inkluzivne igre” koje su u Bijeljini okupile mlade sa poteškoćama u razvoju koji su na terenu pokazali svoju borbu i snagu.

