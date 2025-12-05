Mikić i Draganić pred Goražde: Uz huk sa tribina do pobjede

U taboru tima Mirka Mikića jedva čekaju početak meča u kojem žele da se vrate na pobjednički kolosjek nakon poraza od Slobode u prošlom kolu.

"Skoro mjesec dana nismo igrali u Banjaluci i sa nestrpljenjem čekamo sutrašnju utakmicu. To je uvijek motiv više i neće ga manjkati. Imamo čemu da se radujemo protiv Goražda i želimo da svima pokažemo da je poraz u prošlom kolu bio samo loš dan. Mislim da moramo da budemo na veoma visokom nivou za pobjedu. Smatram da smo favoriti, ali to moramo da opravdamo na terenu. Treba da se potrudimo da igramo kao što smo igrali prije meča u Tuzli", rekao je Mikić.

Fudbal Vico Zeljković na žrijebu za Svjetsko prvenstvo

„Crveno-plavi“ trenutno drže šestu poziciju na tabeli, ali je razlika u odnosu na lidera veoma mala. Konkurencija u aktuelnoj sezoni u najvišem rangu bh. rukometa je poprilično izjednačena.

"Trenutno je veoma ujednačena situacija. Male su razlike od osmog do prvog mjesta, ali je i mali uzorak. U drugom dijelu sezone će se dosta toga riješiti, nekim ekipama je išao raspored na ruku, neke ekipe se dižu. Mislim da to može da koristi rukometu, da svako svakog može da pobijedi. Nigdje ne možeš ići opušteno, moraš da budeš fokusiran, da radiš i spremaš se za svaku utakmicu. Veoma je važno trenirati i raditi na ispravljanju svojih grešaka", poručio je Mikić.

Šef Borčeve struke je nakon odlaska Darka Pejovića u Mađarsku na poziciji pivota ostao na sa Sergejem Ševom kojem pomaže Nikola Ivanović.

"Sticajem okolnosti Nikola Ivanović već igra na poziciji pivotmena i on uz Sergeja Ševu konkuriše za tu poziciju. Jeste nam skraćen roster, u ovom trenutku imamo tačno 16 igrača koji dolaze na treninge, ali ne žalimo se. Mislim da imamo dobru ekipu, pogotovo sutra moramo da opravdamo ulogu favorita. Nadam se dobroj igri, pobjedi i da ćemo obradovati navijače. Ovim putem ih pozivam, vidjeli ste svi koliko nam znači huk sa tribina, tako da volio bih da Borik bude ispunjen i da svi uživamo u dobroj utakmici", kaže Mikić.

Dobroj utakmici nada se i Vlado Draganić, koji je svjestan da njega i saigrače ne očekuje lak posao protiv Goražda.

"Liga je ove sezone dosta izjednačena, svako svakoga može da pobijedi i nema lakih protivnika. Ipak, mi sutra igramo kući i želimo da ostvarimo pobjedu. Goražde je nezgodna ekipa koja je promijenila trenera, igraju sve bolje i bolje, ali mi se pitamo i kada uđemo na pravi način u utakmicu onda pobjeda ne dolazi u pitanje", izjavio je Draganić.

Borac i Goražde sastaju se sutra sa početkom u 20 časova.