Nova tragedija u Srpskoj: Nakon teškog udesa vozač preminuo na UKC-u

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se juče u Petrovu, a osoba koja je povrijeđena u udesu preminula je na UKC-u Republike Srpske, saopšteno je iz policije.

Na magistralnom putu u Doboju, 04.12.2025. godine, oko 19,05 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo putničko vozilo marke „Volkswagen” kojim je upravljalo lice inicijala S.P. sa područja opštine Petrovo i teretno vozilo marke „Mercedes” kojim je upravljalo lice inicijala M.G. iz Kiseljaka, FBiH.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi teške tjelesne povrede zadobilo je lice inicijala S.P. koje je dana 05.12.2025. godine od zadobijenih povreda preminulo u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci", navode iz PU Doboj.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.