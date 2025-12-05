Logo
Large banner

Nova tragedija u Srpskoj: Nakon teškog udesa vozač preminuo na UKC-u

Izvor:

ATV

05.12.2025

11:10

Komentari:

0
Нова трагедија у Српској: Након тешког удеса возач преминуо на УКЦ-у

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se juče u Petrovu, a osoba koja je povrijeđena u udesu preminula je na UKC-u Republike Srpske, saopšteno je iz policije.

Na magistralnom putu u Doboju, 04.12.2025. godine, oko 19,05 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo putničko vozilo marke „Volkswagen” kojim je upravljalo lice inicijala S.P. sa područja opštine Petrovo i teretno vozilo marke „Mercedes” kojim je upravljalo lice inicijala M.G. iz Kiseljaka, FBiH.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi teške tjelesne povrede zadobilo je lice inicijala S.P. koje je dana 05.12.2025. godine od zadobijenih povreda preminulo u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci", navode iz PU Doboj.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

Podijeli:

Tagovi:

udes

Doboj

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Још једна трагедија у БиХ: Погинуо пјешак, ударила га два аута

Hronika

Još jedna tragedija u BiH: Poginuo pješak, udarila ga dva auta

2 h

0
Тешка незгода код Бањалуке, ауто слетјело с пута

Hronika

Teška nezgoda kod Banjaluke, auto sletjelo s puta

2 h

0
Познати трговачки ланац прогласио стечај: Преко 200 радника остаје без посла

Ekonomija

Poznati trgovački lanac proglasio stečaj: Preko 200 radnika ostaje bez posla

2 h

0
У децембру ће бити исплаћене двије пензије

Društvo

U decembru će biti isplaćene dvije penzije

2 h

5

Više iz rubrike

Још једна трагедија у БиХ: Погинуо пјешак, ударила га два аута

Hronika

Još jedna tragedija u BiH: Poginuo pješak, udarila ga dva auta

2 h

0
Тешка незгода код Бањалуке, ауто слетјело с пута

Hronika

Teška nezgoda kod Banjaluke, auto sletjelo s puta

2 h

0
Несрећа у Чесми

Hronika

Auto potpuno zdrobljen: Užasna nesreća na mostu u Banjaluci

13 h

0
Познат идентитет младића чије тијело је пронађено код силоса

Hronika

Poznat identitet mladića čije tijelo je pronađeno kod silosa

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

17

Komšije Milice Todorović: Dobro je što se otarasila tog ''kriminalca''

13

12

Požar u Loparama, jedna osoba poginula

13

10

Peulić: Granični prelaz Gradiška jedan od najvažnijih projekata, ali se u BiH dešava apsurd

13

03

U Hrvatskoj traže zabranu ulaska Zukanu Helezu

12

57

Ovaj sitan detalj u domu privlači novac i sreću: Sad je trenutak da ga stavite na pravo mjesto

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner