Stanovnici Obilićeva gotovo jednoglasno rekli "NE" novom Regulacionom planu!

Stanovnici banjalučkog naselja Obilićevo uputili su otvoreno pismo u kojem navode da su gotovo jednoglasno odbacili novi Regulacioni plan.

"Preko 1.000 potpisa stanovnika Obilićeva (Mejdana) potvrđuje da mještani odlučno odbacuju rješenja ponuđena u Nacrtu izmjene dijela Regulacionog plana.

Rekli smo:

NE – saobraćajnici i parkinzima kroz jedino preostalo veće igralište i zelenu površinu u naselju (da, dobro ste pročitali, jedino koje opstaje nakon realizacije svih dosadašnjih izmjena planova).

NE – saobraćajnici i parkinzima uz vrtić „Neven“, kojom se oduzima dvorište vrtića, a preostala zelena površina pripaja novom bloku zgrada kao tzv. „novi skver“.

NE – uskim ulicama bez trotoara i uvođenju pojačanog saobraćajnog tranzita kroz dvorišta između zgrada, čime se direktno ugrožava bezbjednost pješaka, naročito djece.

NE – betoniranju zelenih površina koje se u Planu tretiraju kao “neizgrađene” ili “nedovoljno iskorištene”, samo da bi se pretvorile u saobraćajnice i parkinge, umjesto da se ponude dugoročno održiva i planska rješenja za hronični nedostatak parkinga.

NE – izgradnji koja ignoriše minimum od 12–15 m² zelene površine po stanovniku, kako propisuje Prostorni plan.

NE – izgradnji koja narušava kvalitet života postojećih stanovnika koji tu ostaju da žive, umjesto da ga unapređuje.

NE – parčanju našeg naselja i naše Banjaluke kroz fragmentirane izmjene regulacionih planova koje se rade izolovano, bez sagledavanja cjeline, suprotno principu integralnog planiranja. Trenutno je u izradi još jedna izmjena Regulacionog plana „Obilićevo“, koja se nastavlja tačno tamo gdje ova staje. Zašto? (Mi, naravno, znamo zašto. I to cijelu situaciju čini još gorom.)

NE – izgradnji koja nudi samo nove zgrade, a ne nudi: nova sportska igrališta, nove parkove, nove funkcionalne zelene površine, trgove, nove objekte od javnog značaja.

Juče smo predstavnicima Gradske uprave usmeno izložili sve primjedbe, prijedloge i zahtjeve, a danas smo ih i zvanično predali u pisanom obliku, uz potpise stanara.

Očekujemo da Grad postupi odgovorno i uvaži stav zajednice koju služi", navode mještani Obilićeva.