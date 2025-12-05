Logo
Large banner

Stanovnici Obilićeva gotovo jednoglasno rekli "NE" novom Regulacionom planu!

Izvor:

ATV

05.12.2025

11:32

Komentari:

0
Становници Обилићева готово једногласно рекли "НЕ" новом Регулационом плану!

Stanovnici banjalučkog naselja Obilićevo uputili su otvoreno pismo u kojem navode da su gotovo jednoglasno odbacili novi Regulacioni plan.

"Preko 1.000 potpisa stanovnika Obilićeva (Mejdana) potvrđuje da mještani odlučno odbacuju rješenja ponuđena u Nacrtu izmjene dijela Regulacionog plana.

Rekli smo:

NE – saobraćajnici i parkinzima kroz jedino preostalo veće igralište i zelenu površinu u naselju (da, dobro ste pročitali, jedino koje opstaje nakon realizacije svih dosadašnjih izmjena planova).

NE – saobraćajnici i parkinzima uz vrtić „Neven“, kojom se oduzima dvorište vrtića, a preostala zelena površina pripaja novom bloku zgrada kao tzv. „novi skver“.

NE – uskim ulicama bez trotoara i uvođenju pojačanog saobraćajnog tranzita kroz dvorišta između zgrada, čime se direktno ugrožava bezbjednost pješaka, naročito djece.

NE – betoniranju zelenih površina koje se u Planu tretiraju kao “neizgrađene” ili “nedovoljno iskorištene”, samo da bi se pretvorile u saobraćajnice i parkinge, umjesto da se ponude dugoročno održiva i planska rješenja za hronični nedostatak parkinga.

NE – izgradnji koja ignoriše minimum od 12–15 m² zelene površine po stanovniku, kako propisuje Prostorni plan.

NE – izgradnji koja narušava kvalitet života postojećih stanovnika koji tu ostaju da žive, umjesto da ga unapređuje.

NE – parčanju našeg naselja i naše Banjaluke kroz fragmentirane izmjene regulacionih planova koje se rade izolovano, bez sagledavanja cjeline, suprotno principu integralnog planiranja. Trenutno je u izradi još jedna izmjena Regulacionog plana „Obilićevo“, koja se nastavlja tačno tamo gdje ova staje. Zašto? (Mi, naravno, znamo zašto. I to cijelu situaciju čini još gorom.)

NE – izgradnji koja nudi samo nove zgrade, a ne nudi: nova sportska igrališta, nove parkove, nove funkcionalne zelene površine, trgove, nove objekte od javnog značaja.

Juče smo predstavnicima Gradske uprave usmeno izložili sve primjedbe, prijedloge i zahtjeve, a danas smo ih i zvanično predali u pisanom obliku, uz potpise stanara.

Očekujemo da Grad postupi odgovorno i uvaži stav zajednice koju služi", navode mještani Obilićeva.

Podijeli:

Tagovi:

Obilićevo

Banjaluka

regulacioni plan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Несрећа у Чесми

Hronika

Oglasila se banjalučka policija o teškoj nesreći

2 h

0
Соколски дом

Banja Luka

Drama oko Sokolskog doma u Banjaluci se nastavlja

17 h

0
Осумњичен за силовање: Желимиру Петковићу из Бањалуке одређен притвор

Hronika

Osumnjičen za silovanje: Želimiru Petkoviću iz Banjaluke određen pritvor

23 h

0
Бројна бањалучка насеља и улице данас без струје

Banja Luka

Brojna banjalučka naselja i ulice danas bez struje

1 d

0

Više iz rubrike

Соколски дом

Banja Luka

Drama oko Sokolskog doma u Banjaluci se nastavlja

17 h

0
Фотографија изазвала узнемиреност у бањалучкој школи, огласила се полиција

Banja Luka

Fotografija izazvala uznemirenost u banjalučkoj školi, oglasila se policija

19 h

1
Договорен датум сједнице Колегијума бањалучке Скупштине

Banja Luka

Dogovoren datum sjednice Kolegijuma banjalučke Skupštine

19 h

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Banja Luka

Poznato zašto je veliki dio Banjaluke sinoć ostao bez struje

21 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

17

Komšije Milice Todorović: Dobro je što se otarasila tog ''kriminalca''

13

12

Požar u Loparama, jedna osoba poginula

13

10

Peulić: Granični prelaz Gradiška jedan od najvažnijih projekata, ali se u BiH dešava apsurd

13

03

U Hrvatskoj traže zabranu ulaska Zukanu Helezu

12

57

Ovaj sitan detalj u domu privlači novac i sreću: Sad je trenutak da ga stavite na pravo mjesto

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner