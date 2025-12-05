Logo
Oglasila se banjalučka policija o teškoj nesreći

ATV

05.12.2025

11:19

Несрећа у Чесми
Foto: ATV / Milan Ilić

Dvije osobe povrijeđene su u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć u Banjaluci.

Podsjećamo, kako je ATV, do nesreće je došlo na mostu na nasipu u blizini Incela.

Несрећа у Чесми

Hronika

Auto potpuno zdrobljen: Užasna nesreća na mostu u Banjaluci

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka izvršili su uviđaj na licu mjesta saobraćajne nezgode koja se dogodila sinoć oko 22,30 časova u Banjaluci u ulici Petra Velikog, a u kojoj je učestvovalo lice D.M. iz Dervente koje je upravljalo putničkim vozilom marke „Renault“. U nezgodi su tjelesne povrede zadobili vozač i suvozač B.B. iz Travnika", navode iz PU Banjaluka.

Несрећа у Чесми
Nesreća u Česmi

Povrijeđenim licima je ukazana ljekarska pomoć na Univerzitetsko - kliničkom centru Republike Srpske.

udes

Saobraćajna nesreća

Banjaluka

