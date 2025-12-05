Oglasila se banjalučka policija o teškoj nesreći

Izvor:
Dvije osobe povrijeđene su u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć u Banjaluci.
Podsjećamo, kako je ATV, do nesreće je došlo na mostu na nasipu u blizini Incela.
Auto potpuno zdrobljen: Užasna nesreća na mostu u Banjaluci
"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka izvršili su uviđaj na licu mjesta saobraćajne nezgode koja se dogodila sinoć oko 22,30 časova u Banjaluci u ulici Petra Velikog, a u kojoj je učestvovalo lice D.M. iz Dervente koje je upravljalo putničkim vozilom marke „Renault“. U nezgodi su tjelesne povrede zadobili vozač i suvozač B.B. iz Travnika", navode iz PU Banjaluka.
Povrijeđenim licima je ukazana ljekarska pomoć na Univerzitetsko - kliničkom centru Republike Srpske.
