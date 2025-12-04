Logo
Drama oko Sokolskog doma u Banjaluci se nastavlja

Marko M

04.12.2025

19:32

Соколски дом
Foto: ATV

U toku višemjesečnog spora oko vlasništva i korišćenja Sokolskog doma, situacija se dodatno zakomplikovala nakon što su, kako tvrdi predsjednik Sokolskog društva Nebojša Rodić, na objektu nedavno promijenjene brave.

Advokat Jovana Kisin Zagajac, punomoćnik Udruženja, navela je da se gradske vlasti ne ponašaju u skladu sa sudskim postupcima koji su u toku.

Ističe da se u postupku nalaze nerazjašnjeni vlasnički odnosi i jedan miran posjed od strane Sokolskog društva koji traje unazad 30 godina koji grad može preuzeti samo na osnovu sudske odluke koja još nije donesena.

Drama oko Sokolskog doma se nastavlja. Predstavnici Sokolskog doma istakli su da je došlo do još jednog nezakonitog postupanja Gradske uprave. Prema njihovim tvrdnjama radnici Gradske uprave postavili su nove brave na objekat. Uputili su apel Gradskoj upravi da je krajnje vrijeme da se počnu ponašati u skladu sa sudskim procedurama i da sudski postupak još nije okončan.

"Više je sudskih postupaka koji su u toku da se suzdrži gradonačelnik od klevetničkog ponašanja targetiranja vređanja i da prestane koristiti Gradske službe da se obračunava sa ljudima koji njemu nisu lično dragi", kaže Kisin Zagajac.

Na Sudu će kažu da se izbore za svoja prava. Stava su da je bez adekvatnog razloga zatvorena i teretana u Sokolskom domu. Više od godinu dana su onemogućene sve aktivnosti.

"On je nas zatvorio zbog ovoga teretana Sokolsko društva Udruženje građana naplaćuje članarinu a on je nama rekao da imamo cjenovnik i zbog toga je pečatirao teretanu. Preko 300 članova preko godinu dana ne može trenirati ništa", kaže Nebojša Rodić, starješina Sokolskog društva.

Advokat i zastupnik slučaja "Sokolskog doma“ demantovala je tvrdnje čelnika grada da je Sokolski dom bio u vlasništvu grada prije jula 2025. godine. Gradonačelnik Draško Stanivuković, sa druge strane, ne mari za sudske postupke koji traju i naglašava da je Sokolski dom vlasništvo grada.

"Udruženje građana Sokolsko društvo je bilo uknjiženo sa pravom raspolaganja kao društvena svojina do unazad par mjeseci. Grad se nikad nije uknjižio u sudskom postupku“, kaže Kisin Zagajac.

"Prema tome za te brave nemam pojma čuo sam da me advokatica tužila ali to nije važno ja tužbi imam uglavnom moj odgovor je Sokolski dom je naš", rekao je Stanivuković.

"Dakle oni će danas sutra moći ući u bilo koju kuću promjeniti brave i reći da je njihovo mi se osjećamo nezaštićeno“, kaže Rodić.

Grad se nikad nije uknjižio u bilo kojem sudskom postupku i nikada ništa nije dobio na Sudu ostaju saglasni predstavnici „Sokolskog doma“ te tvrde i to da je imovina uknjižena u sumnjivom postupku u RUGIPP-u.

Na potezu je sada Sud koji će konačno odlučiti o sudbini Sokolskog doma.

sokolski dom

Banjaluka

