Najtužnija balada nastala je po istinitom događaju: Pjevala je cijela Jugoslavija

Kurir

04.12.2025

20:30

Прљаво казалиште
Balada Prljavog kazališta "Tu noć kad si se udavala”, nastala je davne 1993. godine i postala je vanvremenski hit, a malo ko zna pravu istinu o ovoj pjesmi.

Velike ljubavi prekinute bolestima, smrću ili rastancima podstakle su autore tekstova da svu svoju emociju pretoče u stihove koji život znače.

U svakoj od njih neko od nas pronašao je sebe, djelić izgubljenog vremena ili izgubljene osobe.

Međutim, neke od njih su nastale kao direktna posveta određenim osobama, inspirisane istinitim događajima.

Jedna od takvih pesama je i pjesma Prljavog kazališta "Tu noć kad si se udavala" koja je nastala prema istinitom događaju.

Baš kao što pjesma kaže "postoje neki drugi svjetovi" tako postoje i priče o tome šta se krije iza jednog od najvećih hitova jedne od najpopularnijih muzičkih grupa bivše Jugoslavije.

Svirao na svadbi žene koju je volio

U svim verzijama glavnu ulogu ima član benda Jasenko Houra koji je imao djevojku koja je trebala da ga čeka na povratku iz vojske.

Po njegovom povratku saznao je da imaju zakazanu svirku za vjenčanje za koje se ispostavilo da je njeno.

Prema navodima, djevojka je malo nakon vjenčanja, oduzela sebi život tako što je pucala sebi u glavu, a tužna ljubavna priča sa tragičnim završetkom pretočena je u stihove, koji su ubrzo postali vanvremenski hit, piše "Kurir".

Prljavo kazalište

pjesma

