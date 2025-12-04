Logo
OpenAI aktivirao alarm za uzbunu

04.12.2025

20:15

Komentari:

0
ОпенАИ активирао аларм за узбуну
Foto: Unsplash

Sem Altman je upozorio da je OpenAI aktivirao alarm, a zaposlene je obavijestio šta će biti fokus u budućnosti.

OpenAI je interno pokrenuo stanje za uzbunu “Code Red”, nakon što su najnoviji izvještaji pokazali da konkurentski modeli (prije svega Gugl Gemini 3) nadmašuju ČetGPT u nekoliko ključnih testova.

Direktor kompanije Sem Altman poručio je zaposlenima da je “kritični trenutak” za unapređenje ČetGPT, navodeći da je cilj da se osnovne funkcije učine bržim, preciznijim i pouzdanijim.

Kako prenosi The Independent, Altman je obustavio razvoj više novih funkcija koje je OpenAI planirao da uvede, uključujući reklame u aplikaciji, alate za kupovinu, zdravstvene asistente i novi personalni sistem pod nazivom Pulse.

Kompanija sada preusmjerava sve resurse na jačanje glavnog proizvoda, jer se globalna AI trka ubrzava.

U memorandumu koji je procurio u medije, Altman je istakao da ČetGPT mora da ostane najbolje moguće iskustvo za krajnjeg korisnika, uz poruku da je konkurencija agresivnija nego ikad.

Uprkos izazovima, OpenAI tvrdi da ČetGPT i dalje ostaje najpopularniji AI asistent na svijetu, ali i da će naredni mjeseci biti ključni kako bi zadržao vodeću poziciju među naprednim modelima vještačke inteligencije.

Tag:

Vještačka inteligencija

Komentari (0)
