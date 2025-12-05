Logo
Vico Zeljković na žrijebu za Svjetsko prvenstvo

ATV

05.12.2025

11:05

Вицо Зељковић на жријебу за Свјетско првенство
Foto: Ustupljena fotografija

Fudbalska planeta s nestrpljenjem dočekuje žrijeb za Svjetsko prvenstvo koji počinje danas u 18.00 časova u Vašingtonu.

Na žrijebu će da prisutna i delegacija Fudbalskog saveza BiH koju predvodi predsjednik Vico Zeljković.

“Uoči večerašnjeg žrijeba za Svjetsko prvenstvo u DžFK centru u Vašingtonu upriličen je zvanični prijem za predstavnike nacionalnih saveza.

U izuzetno prijatnoj atmosferi, ispunjenoj fudbalskim duhom, bilo je prilike za susrete sa brojnim kolegama i partnerima iz međunarodne fudbalske zajednice kao i za konstruktivne razgovore i druženje.

Zahvalnost upućujem Tomu Kingu, nekadašnjem generalnom sekretaru Fudbalskog saveza SAD-a, a danas direktoru reprezentacije Sjedinjenih Američkih Držav na izvanrednom gostoprimstvu i podršci.

Društvo

U decembru će biti isplaćene dvije penzije

Večerašnji žrijeb biće ujedno i svečani uvod u Mundijal koji nas očeuje naredne godine - veliki fudbalski spektakl ka kojem sa ponosom koračamo.” naveo je Zeljković putem profila na društvenoj mreži Instagram.

Svjetsko prvenstvo u fudbalu biće održano od 11. juna do 19. jula naredne godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

Vico Zeljković

fudbal

Mundijal

Vašington

