Vico Zeljković na žrijebu za Svjetsko prvenstvo

Fudbalska planeta s nestrpljenjem dočekuje žrijeb za Svjetsko prvenstvo koji počinje danas u 18.00 časova u Vašingtonu.

Na žrijebu će da prisutna i delegacija Fudbalskog saveza BiH koju predvodi predsjednik Vico Zeljković.

“Uoči večerašnjeg žrijeba za Svjetsko prvenstvo u DžFK centru u Vašingtonu upriličen je zvanični prijem za predstavnike nacionalnih saveza.

U izuzetno prijatnoj atmosferi, ispunjenoj fudbalskim duhom, bilo je prilike za susrete sa brojnim kolegama i partnerima iz međunarodne fudbalske zajednice kao i za konstruktivne razgovore i druženje.

Zahvalnost upućujem Tomu Kingu, nekadašnjem generalnom sekretaru Fudbalskog saveza SAD-a, a danas direktoru reprezentacije Sjedinjenih Američkih Držav na izvanrednom gostoprimstvu i podršci.

Društvo U decembru će biti isplaćene dvije penzije

Večerašnji žrijeb biće ujedno i svečani uvod u Mundijal koji nas očeuje naredne godine - veliki fudbalski spektakl ka kojem sa ponosom koračamo.” naveo je Zeljković putem profila na društvenoj mreži Instagram.

Svjetsko prvenstvo u fudbalu biće održano od 11. juna do 19. jula naredne godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.